Reafirmar la capacidad de las mujeres en los negocios, hablar de sexualidad sin tabú y concebir la salud femenina desde una perspectiva integral son algunas de las claves compartidas por expertas y participantes del encuentro Guayoyo con Cocuyo, realizado este 30 de marzo en Caracas.

Especialistas en emprendimiento social, salud sexual y reproductiva y educación sexual alternativa intercambiaron ideas con mujeres, que también expresaron propuestas para hacer un mejor periodismo, en una nueva edición de la iniciativa desarrollada por Efecto Cocuyo desde 2016 para fortalecer la relación con su audiencia.

Durante tres horas conversaron las ponentes Claudia Valladares, Judith Toro Merlo y Mercedes Muñoz con las mujeres que se inscribieron en el Guayoyo con Cocuyo, moderado por la periodista Ibis León, en el marco del mes de la mujer.

Por más mujeres CEO

Además de emprendedoras, las mujeres también pueden ser CEO: las máximas ejecutivas de una empresa. Esa realidad la refleja y la recuerda a diario la ingeniera de sistemas Claudia Valladares, directora y cofundadora del Impact Hub Caracas.

A pesar de su ejemplo y su inspiración, reconoce que todavía falta mucho por hacer para cerrar la brecha de género, especialmente en el empoderamiento económico de las mujeres y su camino hacia puestos de liderazgo y poder en el mundo laboral. Esta situación, en países como Venezuela, se agrava por las dificultades en el acceso a capital financiero.

«En el mundo solamente el 20% de mujeres son dueñas de una empresa. En Venezuela, que sigue siendo ese mismo porcentaje, solamente el 1% o 2 % de las mujeres llegan a ser CEO o presidentas de sus empresas», afirmó.

Pero hay cosas que se pueden hacer. Encontrar un balance en el tiempo, no huirle a los números, incorporar la innovación y la tecnología a los negocios son algunos de los consejos de Valladares para que los emprendimientos de las mujeres vayan más allá de la sobrevivencia, tengan la capacidad de producir trabajo, contribuyan al desarrollo económico del país y sumen a más mujeres a la fuerza laboral y a más puestos de liderazgo.

«Lo importante es encontrar un punto en donde nos sintamos cómodas. Siempre digo que las mujeres somos supercapaces de hacer todo lo que nos proponemos. Hay estudios que demuestran que las mujeres somos más organizadas, más empáticas y más eficientes que los hombres e incorporar a mujeres a la fuerza laboral termina produciendo hasta 35% de incremento en el desarrollo económico», expresó.

Sexualidad sin tabú

Otra de las charlas del Guayoyo con Cocuyo estuvo a cargo de Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), quien explicó que «desenrollarse» y hablar de sexualidad sin tabú empodera a las mujeres.

Por estas razones, llama a no avergonzarse, no sentir culpa y conversar con otras mujeres sobre la sexualidad a partir de la experiencia y de la intimidad, incluso en la última etapa de la vida.

Muñoz expuso que generalmente se asocia la educación sexual a una clase formal en la escuela en la que se recibe información sobre los aspectos fisiológicos de la sexualidad, pero todos los mensajes relacionados con la sexualidad, tanto positivos como negativos, también son formas de educación.

«Los tabús y la educación sexual que nos han inculcado nos han desprovisto de inteligencia para abordar estos temas», expresó Muñoz. «No hay un solo contenido en el currículo de las normas aprobadas que contenga el tema del placer, pero no se nombra porque para nombrarlo hay que definir su función, y su función es esa, dar y recibir placer».

Desde Avesa, insisten que la educación sexual debe ir más allá y ser alternativa a las tendencias moralistas: debe responder a las dificultades y tropiezos cuando aparecen preguntas acerca de temas como qué es ser hombre y qué es ser mujer.

Salud femenina transectorizada

Para la doctora Judith Toro Merlo, obstetra-ginecóloga y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), es necesario pensar en la salud de las mujeres más allá de la ausencia de enfermedad, pues también se trata de un estado de bienestar físico, mental y social.

En el Guayoyo con Cocuyo, Toro recordó que la morbilidad en la mujer es más elevada que en el hombre, pues las mujeres utilizan los servicios de salud más que los hombres y además son más longevas. Sin embargo, aún encuentran dificultades para acceder a servicios de salud preventivos en el sector público, como consultas en distintas áreas y asistencia en materia de planificación familiar.

La atención en salud para la mujer debe ser integral y debe ser abordada de manera transectorizada, considerando las necesidades específicas de cada grupo de edad y determinadas situaciones especiales. Exigir un trato sensible y respetuoso como pacientes también puede asegurar que esa atención sea efectiva y de mayor calidad.

Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en las mujeres. La especialista igualmente resaltó el impacto del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino.

Aunque el cáncer cervicouterino es prevenible con la vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH), esta todavía no está disponible en el sector público, mientras que sus precios son muy elevados en el sector privado.

La depresión, distintas formas de violencia, mortalidad materna, VIH, abuso sexual y perturbaciones de los sistemas de salud también afectan la salud de las mujeres.

«En algunos sitios de trabajo les exigen a las mujeres que tienen que tener una constancia de método anticonceptivo para darles el empleo. Eso es violencia laboral», dijo. «Todas las personas tienen derecho a elegir si casarse o no casarse, a formar una familia o no, a tener hijos o no y a tener acceso a la planificación familiar».

Para la experta, las mujeres y la comunidad en general deben conocer sus derechos de salud sexual y reproductiva y así exigir su cumplimiento cuando sea necesario.