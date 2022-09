Gremios educativos a Maduro: Docentes no solo necesitan zapatos sino un salario digno  

Un bolso de cuero «bien cacheroso» y zapatos «baratos» a 9 bolívares, prometió el gobernante Nicolás Maduro a los docentes del país, previo al inicio del año escolar el próximo 3 de octubre. En su alocución oficial no mencionó aumento de salario ni el estatus de la discusión de la contratación colectiva.

Dirigentes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Sindicato Venezolano de Maestros (Sivema) y de la Federación de Colegios de Profesores de Venezuela expresaron «indignación» por las palabras de Maduro y le recordaron que si bien los educadores necesitan calzado, la principal exigencia que debe cumplir es un salario digno de la misión de formar ciudadanos para que puedan llevar el sustento a sus familias y garantizarles acceso a la salud.

«El docente sigue empobrecido, necesita un salario digno, los Ipas (previsión social) para atención médica primaria no funcionan. Hay que pensar en la dignidad del docente que no solo compra zapatos, también come, tiene hijos, tiene derecho a recrearse. Le exigimos respeto», expresó la secretaria general de la FVM, Carmen Teresa Márquez.

Condenó que la discusión de la contratación colectiva que se inició en el mes de febrero no presente mayores avances y que el Ejecutivo no dé respuesta sobre el aumento salarial para el sector educativo, mientras la inflación se come los pocos ingresos. Advirtió igualmente que los aguinaldos deben ser cancelados el 15 de noviembre y no en cuatro partes como informó la Central Bolivariana de Trabajadores que se hará para los trabajadores públicos del país.

«Es una burla»

El presidente de la Sivema, Edgar Machado, calificó como una «burla» el ofrecimiento de Maduro y le advirtió que son los educadores los que establecen sus prioridades en el núcleo familiar y en función de ello organizan sus gastos.

«Sí necesitan zapatos, pero en la familia hay prioridades; los docentes no tienen cómo comprarle uniformes a sus hijos, la lista escolar, no tienen ni para el pasaje; así está la mayoría. El gobierno lo que tiene que hacer es firmar el contrato colectivo y respetarlo, del contrato anterior nos deben 180 % del incremento salarial que la ministra (Yelitze Santaella) dijo que reconocen, pero no han dicho cómo lo van a pagar», fustigó.

La dirigente sindical de la Federación de Colegios de Profesores de Venezuela, Raquel Figueroa, alertó que debido a los bajos salarios, el año escolar inicia con un déficit de más de 57 % de docentes en todas las especialidades de los diferentes niveles académicos. Subrayó que la situación es grave porque de cada 10 estudiantes faltan más de 5 educadores.

«Muchos están dedicados a actividades económicas informales para llevar el sustento a sus hogares y no piensan reincorporarse hasta que no se firme la contratación colectiva», acotó.

Indicó que por ejemplo, en la Unidad Educativa Nacional El Libertador, municipio Chacao, solo hay cinco maestros para 635 alumnos, situación que, aseguró, se repite en cada plantel del país. Llamó al ME a cubrir las vacantes con concursos de mérito, a partir de la mejora del salario y no con personas del programa Chamba Juvenil que nada tienen que ver con la carrera docente.

«La realidad de los docentes no se resuelve con zapatos y un bolso de cuero sino con políticas públicas ajustadas al artículo 104 de la Constitución, un salario acorde a la profesión, a la formación académica acumulada, seguridad social. Es una burla, una irresponsabilidad venir a ofrecer un par de zapatos y un bolso como si eso resolviera el problema», rechazó igualmente.

Los gremios educativos advirtieron que de no haber respuesta a la firma de la contratación colectiva, de la cual, según la SVM, solo se han discutido 19 cláusulas sin incidencia económica desde enero, se organizarán para volver a protestar en las calles, tal como lo hicieron recientemente contra el pago fraccionado del bono vacacional y la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

«El docente necesita ganar bien para ir motivado al trabajo, para sacar adelante a su familia. Sabemos que los hijos de quienes gobiernan van a colegios privados pero nosotros seguiremos luchando por la calidad de la educación pública para los más pobres», apuntó Márquez.

Planteles en malas condiciones

Previo al inicio del año escolar este lunes 3 de octubre, los gremios también denunciaron que entre 65 % y 70 % de los planteles educativos del país, que el Ministerio de Educación (ME) calculó en 29.000, habilitados para el reinicio de clases, están en malas condiciones para recibir al estudiantado.

Criticaron que el ME solo se haya limitado a pintar fachadas, principalmente en escuelas pilotos, sin atender problemas más graves como falta de electricidad, de agua, internet, material didáctico, filtraciones. Tampoco, acotaron, hay un plan de bioseguridad en vista de que la pandemia por COVID-19 aún no se da por terminada en Venezuela.

Machado indicó que en la UE Benito Juárez, ubicada en la UD3 de la parroquia Caricuao, está seriamente afectada por filtraciones, pero la Brigada Comunitaria Militar (Bricomiles) solo llevó materiales para pintar y fueron los docentes los que realizaron la labor.

En otras instituciones, como la Experimental Venezuela de la parroquia Candelaria y Luis Padrino de San Martín, en Caracas, hay reparaciones por lo que los padres desconocen si las clases comenzarán este lunes.

Otra situación sobre la que alertaron es que escuelas dependientes de alcaldías y gobernaciones en estados como Portuguesa, pasaron a manos del ME, desmejorando aún más las condiciones salariales de todo el personal de las instituciones. Se preguntan cómo el Gobierno nacional va a poder mantener esas escuelas y liceos si no puede con los planteles que ya tiene adscritos al ME.