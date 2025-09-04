En respuesta al nuevo llamado del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, de que los docentes de todo el país comiencen sus labores para el año escolar 2025-2026 este 8 de septiembre, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) recordó al funcionario que ellos acatarán lo que establece la Ley: el primer día de clases es el primer día de la segunda quincena de septiembre; es decir, el 16 de septiembre.

Mediante un comunicado oficial, la FVM manifestó su rechazo a la decisión del ministro, pues esa convocatoria contraviene los artículos 54 y 56, que establecen que el año escolar «debe comenzar el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, es decir, el 16 de septiembre, y garantizan 60 días hábiles de vacaciones para el personal docente».

La FVM denunció que la modificación unilateral del calendario escolar no solo vulnera el marco legal vigente, sino que afecta los derechos laborales de docentes, administrativos y obreros, al comprometer el período de descanso establecido.

«Además, genera incertidumbre en las comunidades educativas y desorganización en la planificación pedagógica y administrativa de las escuelas. Esta decisión demuestra una falta de respeto a los principios que deben guiar la educación. Cambiar el calendario escolar tiene graves consecuencias: afecta a las familias, que enfrentan dificultades económicas, y desconoce las condiciones precarias de las escuelas, los bajos salarios y la falta de seguridad social para los trabajadores”, señaló el gremio.

La Federación exigió la revocatoria inmediata de la medida y el cumplimiento estricto del reglamento e instan al ministro Rodríguez a rectificar para “mantener la paz escolar y preservar el bienestar de todos los actores del sistema educativo”.

Además de reiterar su demanda de respuestas sobre el aumento salarial y la mejora de la seguridad socia, advierten que la educación, como derecho humano, no debe ser blanco de decisiones improvisadas.

La FVM aboga por una planificación educativa basada en la legalidad, el respeto y la participación, en un contexto donde urgen soluciones coordinadas para mejorar las condiciones materiales de las escuelas y la calidad del servicio educativo. “Alzamos nuestra voz para recordar que el cumplimiento de la ley es el fundamento de un sistema educativo justo y democrático”, concluyeron.

La presidenta de la FVM, Carmen Márquez, pidió a las autoridades educativas que, con motivo del reinicio del calendario escolar, reincorporen a los docentes suspendidos y revisen los salarios, las bonificaciones y la contratación colectiva en coordinación con el Ministerio de Educación.

La representante del gremio magisterial también pidió que se asegure el cumplimiento de las labores de mantenimiento en todas las instituciones educativas, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el regreso a las aulas de los docentes y estudiantes.

La también educadora venezolana afirmó que se debe revisar la tabla salarial de los maestros del país, dado que el Gobierno «ha bonificado los ingresos» de los docentes.

Asimismo, afirmó que un docente activo nivel I cobra Bs. 258 quincenales, mientras que un docente nivel VI percibe Bs. 600 cada 15 días. «Lo demás es una bonificación que no tiene incidencia en las prestaciones», sumó