El más reciente balance la ONG Foro Penal reporta 838 presos políticos en Venezuela, luego de contabilizar 11 encarcelaciones.

Entre los detenidos hay 735 hombres y 103 mujeres detalla el nuevo reporte publicado, este martes, en la red social X con con fecha de corte el 29 de septiembre.

Además, indicó que 665 de los presos son militares y 173 civiles.

Según el listado, que incluye 834 adultos y cuatro adolescentes, en Venezuela hay 94 personas con nacionalidad extranjera presas por razones políticas.

La mayoría de los detenidos fueron capturados después de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde 2014 hasta la fecha, el Foro Penal ha registrado 18.503 casos que tipifica como «detenciones políticas» en el país.

Con información de EFE