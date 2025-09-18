La ONG Foro Penal actualizó el número de presos políticos extranjeros que permanecen en cárceles de Venezuela, en una lista que difundió la noche de este miércoles, 17 de septiembre, en sus redes sociales.

La gran mayoría de los detenidos por razones políticas son colombianos que llegan a 34 personas, 13 de ellas con doble nacionalidad colombo-venezolana. Le siguen los de España con 16, 13 de ellos también hispano-venezolanos.

Del Viejo Continente también hay siete italianos (seis también con nacionalidad venezolana), un chipriota, dos alemanes, dos franceses, dos húngaros, dos neerlendeses, un polaco-ucraniano, cinco portugueses-venezolanos, dos ucranianos y una persona rumana.

De Suramérica, además de Colombia están presos por motivos políticos 3 argentinos, uno de ellos con nacionalidad venezolana; una chilena-venezolana, dos ecuatorianos, dos peruanos y una guyanesa.

Presos de Cuba, Líbano y Pakistán

También hay un cubano, un libanés, un pakistaní y una de doble nacionalidad iraní-irlandesa.

«Al 15 de septiembre tenemos 89 presos políticos con nacionalidad extranjera», dijo la organización en su cuenta de la red social Instagram donde compartió las cifras de estas personas.

Ahora hay 101 presas políticas

El pasado 8 de septiembre, la organización no gubernamental ofreció un balance sobre los y las presas políticas del país. Del total de 823 que registró hasta ese momento, 100 de ellas eran mujeres.

En ese momento el número de presos extranjeros era de 91 personas, pero la lista bajó a 89 en el último balance de la ONG.

Este mismo jueves, actualizaron el registro de presos políticos, aunque mantuvieron a los 823 de la semana anterior, hay una mujer más y ahora son 101 las presas por motivos políticos en el país. En el caso de los hombres pasaron de 723 a 722, mientras que la cifra de civiles es la misma de 653. Los otros 170 son militares.

Desde la semana pasada hubo dos nuevas excarcelaciones y dos personas fueron arrestadas.