Foro Penal denuncia que caso de Roberto Abdul es un patrón de violación de DDHH

El director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que la presentación Roberto Abdul, a escondidas y sin un abogado privado, es un patrón recurrente de violación a los derechos humanos en Venezuela.

El activista conversó con el programa “Buenos Días” del canal por internet VPI TV, donde recordó que otros detenidos por motivos políticos también han pasado por una situación similar, entre quienes mencionó al presidente de Fundaredes, Javier Tarazona.

“Esto en definitiva es violatorio a los derechos humanos y al debido proceso, al derecho a la defensa y es algo que ya hemos denunciando ante diferentes instancias nacionales e internacionales porque ya ha ocurrido anteriormente. Pasó igual con el defensor de DDHH Javier Tarazona, igual a escondidas sin abogados. Es un patrón que ocurre de manera constante en este tipo de casos”, explicó Romero en la entrevista este lunes 11 de diciembre.

Reiteró que desde su detención, al presidente del comité ejecutivo de Súmate no le han permitido conversar con su esposa ni con abogados privados, entre ellos una particular y el equipo de defensores del Foro Penal.

Presentación en El Helicoide

Romero dijo que los juristas acudieron los días jueves y viernes al Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas, donde está constituido el Tribunal Cuarto de Control con competencia en Terrorismo que lleva la causa de Abdul.

Sin embargo, el mismo viernes 8 de diciembre les dijeron que la audiencia no se celebraría, pero el proceso se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Se enteraron porque a la esposa de Abdul, María Eugenia Abad, la llamó el defensor público número 110, quien le informó sobre la audiencia.

“El tribunal se fue para El Helicoide para no permitir el acceso de abogados, de que no se conociera, que es el único objetivo, lo que contiene el expediente y no se dio información a nadie de quienes estábamos allí, ni a la esposa ni a nosotros y se celebró la audiencia”, denunció Romero.

De qué acusan a Abdul y dirigentes políticos

Al presidente de Súmate y un grupo de políticos venezolanos, tanto en el país como en el exilio, la Fiscalía los señaló el pasado miércoles de supuestamente conspirar contra el referendo del Esequibo, proceso que se celebró el pasado 3 de diciembre.

Por esta denuncia están detenidos Abdul y un ciudadano de origen estadounidense, a quien apresaron el pasado 24 de octubre, previo a la consulta popular.

El Ministerio Público dictó orden de detención contra miembros de la dirección nacional de Vente Venezuela (Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu), los políticos en el exilio Juan Guaidó, Leopoldo López, Yon Goicoechea, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Julio Borges y David Smolansky, así como contra los disidentes del chavismo y exministros Rafael Ramírez y Andrés Izarra.

En la presunta trama involucraron a los estadounidenses Damián Merlo y Savoi Jandon Wright. Este último está preso desde el 24 de octubre, cuando sus familiares reportaron su detención en Venezuela desde Estados Unidos.

Los supuestos delitos que les señala el Ministerio Público son “conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

El presidente del Foro Penal dijo que a la esposa de Abdul solo le permitieron llevarle ropa y medicinas, pero no ha tenido contacto con él desde el miércoles 6 de diciembre a las 11:00 de la mañana, cuando conversaron por última vez antes de que lo detuvieran.

