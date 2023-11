El gobierno de Nicolás Maduro organizó este 29 de noviembre un simulacro del referendo por el Esequibo en liceos y escuelas de todo el país, una actividad que fue rechazada por el Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) y la Federación Venezolana de Maestros (FVM).

Nancy Hernández, presidenta de Fenasopadres, indicó que la organización se opone a que las autoridades gubernamentales utilicen los planteles para hacer “proselitismo político” y a la manipulación de los menores de edad.

“No es el hecho del ‘aprendizaje del ejercicio ciudadano del voto’, si se quedase allí no hubiese consecuencias. Es todo el entorno que hay para torcer la voluntad de los muchachos al manifestar si estaban de acuerdo o no con esta consulta”, dijo Hernández a Efecto Cocuyo.

“A los estudiantes lo que se les debe enseñar es la verdad histórica, que sepan cuáles son las luces y las sombras en la actuación de los diferentes gobiernos en la defensa de nuestros territorios”, añadió.

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM, recordó que el artículo 64 de la Constitución de Venezuela establece que “son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad”.

“Creo que poner a adolescentes a votar es una violación a la Constitución, que es muy clara al decir que las personas votan a partir de los 18 años. Hacer un proceso de voto simbólico de un referéndum es un irrespeto. A los muchachos hay que formarlos para la libertad. Rechazamos esa actividad”, puntualizó.

Cómo votaron los estudiantes

Para votar en el simulacro, los estudiantes venezolanos solo necesitaron cédula de identidad y fecha de nacimiento. De acuerdo con el Ministerio de Educación, participaron jóvenes con edades entre 12 y 18 años.

La ministra de Educación, Yelitze Santaella publicó en su cuenta de la red X decenas de fotos y videos de alumnos que votaron en Nueva Esparta, Trujillo, Sucre, Portuguesa, Apure, Táchira, Carabobo, Cojedes, Barinas, Anzoátegui, Yaracuy, Monagas y Miranda.

El gobierno de Maduro aseguró que se trató de un proceso “simbólico” en el que se incluyeron las mismas cinco preguntas que responderán los electores adultos el próximo domingo 3 de diciembre, en la consulta sobre el conflicto territorial.

Este 29 de noviembre una representante del Liceo Bolivariano Naricual denunció irregularidades en el simulacro a través de un video que posteó en X. Aseguró que personal de la institución mantuvo encerrado a su hijo de 14 años para que votara.

“Le dijeron que si no votaba por el bendito Esequibo no pasaba ni cursaba el liceo. A los muchachos los secuestraron en el liceo y les dijeron que si no votaban no salían. Eso no puede ser así, eso no se hace”, expresó la venezolana, identificada como Rebeca Mora.

¿Los padres autorizaron la participación?

Usuarios en redes sociales aseguraron que recibieron mensajes vía WhatsApp de los profesores de sus hijos, con la solicitud de autorizarlos a ejercer el voto en la actividad de este 29 de noviembre.

Hernández informó a Efecto Cocuyo que varios planteles enviaron un formulario, aprobado por el Ministerio de Educación, en el que presionaban a los padres a consentir la participación de los estudiantes en el simulacro.

“Lo más alarmante es la violación al derecho a la patria potestad de padres y representantes. Los padres tenemos el derecho a decidir el tipo de educación de nuestros hijos porque somos sus tutores legales y el formulario que envió el Ministerio de Educación obliga a los padres a autorizar de manera taxativa”, dijo Hernández.

Recordó que ninguna actividad extracurricular puede ser obligatoria y reiteró que ningún menor de 18 años ha alcanzado, dentro del país, la plenitud de sus derechos políticos.

“Estamos totalmente en desacuerdo con esa manipulación, que se presten directivos y docentes a manipular a nuestros muchachos para favorecer una participación políticas. Sospechamos que también han sido coaccionados”, puntualizó.

