Bajo el lema «Contigo educamos mejor», Fe y Alegría Venezuela presentó la campaña «Beca a un Estudiante», una iniciativa destinada a asegurar la permanencia escolar de estudiantes en situación de vulnerabilidad económica, así como a fortalecer la calidad educativa en sus centros y apoyar a los docentes.

Luis Sánchez, director nacional de financiamiento y comunicación de la mayor ONG educativa del país, destacó que esta campaña, enmarcada en los 70 años del Movimiento, «es una oportunidad clave para invertir en el desarrollo de Venezuela, promoviendo el egreso exitoso de cientos de estudiantes de primaria, secundaria, universidad, educación a distancia y programas de capacitación laboral».

La iniciativa invita a la sociedad civil, empresas y comunidad educativa a contribuir con donaciones desde un dólar a través de la página web feyalegria.org/venezuela, mediante pago móvil, transferencia bancaria o tarjeta de crédito nacional e internacional.

Sánchez hizo un llamado especial a empresarios, comerciantes y aliados para sumarse, asegurando que becar a un estudiante de Fe y Alegría es una inversión en la productividad y el progreso del país.

«Nuestras familias, provenientes de comunidades urbanas, rurales e indígenas con limitaciones económicas, enfrentan dificultades para costear la educación. Esta campaña garantiza la inclusión educativa por el bien de la colectividad», afirmó.

Fe y Alegría Venezuela, con 176 escuelas, 117 Espacios Presenciales de Aprendizaje, 49 centros de capacitación laboral, 5 centros universitarios y un centro de formación e investigación, reafirma su compromiso de ofrecer educación de calidad en sectores populares, transformando vidas y comunidades.