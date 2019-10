Familiares desmienten a director del HUM: No hubo falla eléctrica cuando ascensor falló - Efecto Cocuyo

Los familiares de Yedra López, la joven de 25 años, que falleció este jueves 24 de octubre en el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), desmintieron la versión que este 25 de octubre dio el director del centro asistencial, Melvin Urbina, quien dijo que la joven murió porque hubo una “falla eléctrica” cuando se encontraba dentro del ascensor, donde perdió la vida.

“Ni se desplomó, ni tampoco se rompieron sus guayas”, afirmó Urbina, al ofrecer la versión oficial de lo ocurrido en el hospital. Aseguró que fue “una de las primeras personas en llegar” al sitio del accidente porque estaba en una reunión interna.

El director del HUM explicó que el movimiento brusco por la pérdida de control en el ascensor, tras una falla eléctrica, produjo que la camilla donde trasladaban a la joven “se desplazara hacia adelante y la aprisionara provocándole la muerte, mientras que su esposo y el ascensorista sufrieran lesiones; la prima resultó ilesa”.

No obstante, la familia de López rechazó tal versión. Aseguraron a Efecto Cocuyo que la tragedia ocurrió por una falla técnica y de mantenimiento del ascensor y no por una fluctuación.

“Mi primo Luis José es testigo de que no se fue la luz en ese momento. Él observaba con preocupación el mal funcionamiento del ascensor; le daba miedo tomarlo, pero no había de otra porque su esposa no podía caminar y subir hasta un noveno piso en escaleras”, contó Rossana Alvarado, prima del esposo de Yedra.

Luis José Acevedo, esposo de Yedra, también aseguró a medios locales que al momento del suceso no hubo ninguna falla eléctrica y que “ese ascensor ya venía presentando fallas: cuando subía o bajaba, incluso, se abrían las puertas”.

Hasta este jueves, 24 de octubre, el HUM contaba solo con un ascensor en escaso funcionamiento: donde falleció Yedra.

Piden indemnización

Los parientes de Yedra piden que se acondicionen los ascensores del HUM para evitar nuevas víctimas y que se indemnice a la familia “de por vida, si es necesario, porque, gracias a este desastre por falta de inversión, dos niños quedan sin madre, un hogar destruido y en precarias condiciones económicas”.

Destacan que tanto Yedra López como su esposo Luis José Acevedo dejaron de trabajar cinco meses para poder velar por la salud de la joven de 25 años el tiempo que estuvo internada en el HUM.

El director del hospital solo se limitó a informar que la Alcaldía de Maracaibo se encargará de cubrir los gastos funerarios, tras la muerte de la joven.

Agregó que para aclarar lo ocurrido harán tres informes: uno desde su despacho; otro, de parte de los Bomberos; y el tercero por parte de los técnicos encargados del mantenimiento de ascensores.

Si hubo una falla eléctrica, esta no sería la primera vez que un paciente muere en el contexto de apagones en el Zulia: en julio de 2018, fueron confirmados —por trabajadores— seis pacientes fallecidos por cortes eléctricos que afectaron equipos y respiradores artificiales.

De esos seis, 5 eran hospitalizados del HUM y 1 del Hospital General del Sur (HGS).