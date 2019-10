Un muerto y dos heridos tras falla en ascensor del Hospital Universitario de Maracaibo - Efecto Cocuyo

En horas de la tarde de este jueves, 24 de octubre, Yendra López, de 25 años de edad, murió tras quedar aprisionada entre dos pisos cuando el ascensor del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), donde la trasladaban, sufrió una falla inesperada.

Al ascensor —el único que funcionaba en el HUM— “se le activó, por razones desconocidas, el sistema de protección”, confirmó a Efecto Cocuyo un trabajador del centro de salud que prefiere el anonimato.

Se supone que los extremos de los ascensores disponen de amortiguadores capaces de detener la cabina, pero se desconoce qué pasó.

Por lo que cuenta Rossana Alvarado, familiar del esposo de Yendra, en la cabina iba la paciente, el esposo y una prima de la fallecida y el trabajador del ascensor.

Tanto el ascensorista como el esposo y la prima de Yendra se encuentran estables y no hubo más heridos.

“Yo no presencié la escena, fue mi primo (esposo de Yendra), que estaba fuera de control, dolido; la escena fue dantesca. Él decía: ‘me la mató el ascensor’. Por lo que me contó, el ascensor se estacionó, se dispuso a sacar la camilla, pero así como se detuvo volvió a subir y quedó aprisionada. Murió inmediatamente”, relata Alvarado.

De acuerdo con sus familiares, Yendra no podía movilizarse por su delicado estado de salud: “era paciente renal; no podía caminar”.

Cinco meses esperando

El diagnóstico de Yendra era Litiasis renal, una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones.

“No podía consumir líquidos; tenía los riñones abarrotados de cálculos. Como familiar molesta, puedo decir que fue medianamente atendida, como una burla: ‘mañana te operamos’. Siempre sacaban excusas, tenía todos los insumos, pero no se le dio a tiempo su tratamiento”, detalla Alvarado.

“Tenía cinco meses en el HUM esperando que la operaran. Cinco meses para morir de esa manera”, enfatiza.

Agrega que al esposo de Yendra “no lo han chequeado; tiene un dolor en el pecho, intercostal, porque el trataba de sacar la camilla, el esfuerzo”

Piden apoyo

“Cuando estaba sana, Yendra era comerciante, pero ahora están pasando una situación económica bastante difícil”, continuó Alvarado.

Por ello, los familiares de Yendra, quien deja dos hijos, piden apoyo económico especialmente a las autoridades gubernamentales para que se hagan cargo de todos los gastos funerarios.

Hacen público un número telefónico: 0414-6560805

Respuesta

El director del HUM, Mervin Urbina, no respondió a llamadas de los medios de comunicación para responder a lo sucedido. Sin embargo, convocó a una rueda de prensa este viernes 25 de octubre.

En enero de este año, cuando Urbina asumió la dirección del HUM, afirmó que con apoyo del Gobierno comenzarían “a trabajar para que vuelvan a funcionar los ascensores de todas las alas del Sahum”.

Fotos: Twitter