Familiares de presos políticos acuden a embajada de Bolivia en tercer día de la Ruta por la Justicia y la Libertad

Familiares de presos y presas políticas acudieron este miércoles, 17 de septiembre, a la embajada de Bolivia en Caracas para recordar que las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela son inocentes.

La actividad formó parte de la «Ruta por la Justicia y la Libertad» de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), que esta semana comenzó una segunda jornada de visita a embajadas de países con representación diplomática en territorio nacional para visibilizar las violaciones a los derechos humanos de sus seres queridos.

«Todos son inocentes, ninguno delincuente. Justicia, justicia, justicia», corearon frente a la sede diplomática de un país que es afín al chavismo y cuyo presidente, Luis Arce, defiende las ideas del líder chavista Nicolás Maduro en foros internacionales.

En su cuenta de la red social X compartieron imágenes y videos de la actividad. Destacaron que «Bolivia conoce la represión, ¡Hoy puede ayudar a frenarla! Familiares de personas detenidas por motivos políticos se concentran al frente de la Embajada de Bolivia en Caracas como parte de la #RutaGlobalPorLaJusticia«.

Los familiares de los presos políticos usaron prendas típicas bolivianas en las que colgaron las imágenes de sus familiares

Piden mediación de la Cruz Roja

Un día antes estuvieron en la embajada de Suiza, donde una de las madres de los presos políticos recordó la «díficil» situación que viven tras la detención de sus allegados. Recordó el aumento de las desapariciones forzadas en las últimas semanas, así como los traslados de presos políticos de cárceles como la del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a otros recintos, pero a las familias les niegan que mantengan a los privados de libertad en esas cárceles.

También pidieron la mediación de Suiza para que la Cruz Roja pueda entrar a las cárceles con presos políticos para determinar su estado de salud y verificar cuántos se encuentran para que lo comunicen a sus familias.

En su último informe sobre el número de presos y presas políticas en el país, la ONG Foro Penal registró un aumento de casos. De los 823 en total, hay 100 mujeres hasta el pasado 8 de septiembre.

De esa semana a la de la primera de septiembre, según los registros de la organización no gubernamental apresaron a 11 personas y excarcelaron a cuatro de ellas. Del total de apresados, solo hay 156 condenados y 667 no han recibido sentencia.

La segunda fase de la Ruta por la Justicia y la Libertad comenzó el lunes, 15 de septiembre, en la embajada de España en el país, donde recordaron que más de 10 personas con nacionalidad española también están apresados en el país.