Madre de preso político: Es difícil lo que estamos viviendo

La mamá del preso político José Ángel Barreno Cordones, Massiel Cordones, reconoció la difícil situación que es ser familiar de un preso político en Venezuela.

Este martes participó en la segunda parada de la Ruta por la Justicia y la Libertad, un recorrido que realiza la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, para visibilizar las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos.

«No es fácil ser familiar de un preso político, por eso estoy aquí apoyando la Ruta porque quiero que se visibilice lo que está pasando en Venezuela. Hay mucha gente que no creen las torturas que sufren los presos políticos», dijo la mujer en un video que compartió la organización no gubernamental en la visita que realizaron a la embajada de Suiza en Venezuela.

Cordones pidió la intervención del gobierno del país helvético para que intercedan ante las personas privadas de libertad por razones políticas. Reconoció que aunque los gobiernos están limitados para solicitar la liberación de esas personas, sí pueden pedir la intervención de organismos como la Cruz Roja.

#RutaGlobalPorLaJusticia | ⛓️ “Cada día se intentan quitar la vida porque ellos prefieren estar muertos que seguir viviendo esta situación”, dijo Massiel Cordones durante el segundo día de la ruta. Cordones es madre de José Ángel Barreno Cordones, quien lleva más de cinco años… pic.twitter.com/K6AvMFcHLF — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 16, 2025

Aumento de las desapariciones forzadas

Denunció, como se ha hecho recurrente en las últimas semanas, que en la actualidad hay muchos presos políticos en desaparición forzada por su traslado de sitios como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a otras cárceles donde les niegan a los familiares que mantengan allí a sus seres queridos.

Su hijo, Barreno Cordones, es un teniente que tiene más de cinco años encarcelado. Según la gestión de Nicolás Maduro y las autoridades judiciales fue uno de los miembros de la llamada Operación Gedeón, que de acuerdo con la ONG Foro Penal dejó a 76 personas encarceladas.

«Este martes 16 de septiembre, la Embajada de Suiza recibió a familiares de presos políticos, quienes compartieron conmovedores testimonios sobre las graves violaciones a los derechos humanos que sufren sus seres queridos en las cárceles del país. Reiteramos la urgencia de establecer un canal humanitario. ¡Exigimos justicia y libertad!», dijo el Comité en su cuenta de X sobre esta actividad.

La jornada la comenzaron el lunes en la embajada de España, también en Caracas, donde dejaron un documento a la representación diplomática del país europeo para que aboguen por la liberación de los presos políticos.

Este miércoles, 17 de septiembre, visitarán la embajada de Bolivia, un gobierno que es afín a Nicolás Maduro al que defiende con frecuencia.