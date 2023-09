Fallece Paula Giraud, la periodista que narraba su dura lucha contra el cáncer

“El cáncer es una enfermedad muy costosa y en Venezuela en la salud pública, casi todo lo tiene que comprar el paciente….Las medicinas son en dólares.y la alimentación debe ser súper balanceada con proteínas, vegetales, frutas y etc, y todo esto es muy costoso para quien solo tiene dos miserables pensiones la del IVSS y como jubilada del Gobierno del Distrito Capital, como es mi caso particular y el de miles de venezolanos…”.

Este es parte del relato que el 3 de enero de 2022, la periodista Paula Giraud Adriani contaba sobre el cáncer que padecía desde el año 2020. En su blog, decía en breves fragmentos cómo dejó ser “elegible” para operación ante la falta de centros oncológicos públicos, donde si a tiempo le hubiesen realizado una intervención quirúrgica, no hubiese llegado a una fase más dura de la enfermedad.

“De mi 4ta quimio (con el Taxol) del martes 26 de octubre 2021 hasta la presente fecha (3 de enero de 2022) NO me he recuperado…Estoy muy débil y sola en mi casa. Mi única hija Endrina Toro Giraud, que llegó a Venezuela desde Guayaquil, Ecuador el 11 de octubre, luego de 4 años de estar fuera del país, se volvió a ir del país para mi gran tristeza el sábado 4 de diciembre 2021″, continuaba su relato.

Por las sesiones de quimioterapia y radioterapia, Giraud Adriana perdió la visibilidad de su ojo derecho. Era una periodista apasionada por el cine. Fue trabajadora de la extinta Alcaldía Metropolitana de Caracas, donde debió batallar la jubilación cuando el gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) eliminó esta instancia que se creó a partir de la Constitución de 1999.

“Ya NO soy operable, como lo llegaron a pensar en el mes de abril 2021 en el Hospital Universitario de Caracas…De haber tenido acceso a la medicina privada en el 2020, y atención médica oportuna, mi situación actual sería HOY muy diferente. Quien NO tiene en Venezuela una cuenta bancaria con bastantes dólares o una Póliza de Salud en divisas como la que tienen los trabajadores y jubilados de PDVSA (100 mil dólares), no tienen muchas posibilidades de sobrevivir de una enfermedad como el cáncer, o de otras enfermedades de cuidado, incluyendo el Covid cuando se complica….”.

Sobre su situación en la Alcaldía Metropolitana también contó: “Estuve 14 meses fuera de nómina, sin salarios y sin ningún estatus legal”.

Quién era Paula Giraud

Este lunes 4 de septiembre de 2023, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas informó del deceso de Giraud Adriani. Se definía como una “periodista de a pie”, amante del cine y la cultura.

#4Agos La Junta Directiva, cumple con el penoso deber de participar el fallecimiento de Paula Giraud, destacada periodista, con larga y exitosa trayectoria en distintos medios de comunicación. Nuestras condolencias a familiares,amigos y allegados.

En su cuenta de la red social X, antes Twitter, colocaba de forma periódica parte de su trayectoria profesional. Sus entrevistas con personajes de la política, la cultura y la Venezuela de los años 1980-1990.

Egresó de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 1981 y trabajó en el Bloque de Armas, en las revistas Momentos, Bohemia e Intimidades, además del Diario de Caracas, el diario Frontera, entre otros.

Le diagnosticaron un cáncer ductal de la mama derecha, por lo que se sometió a varias sesiones de quimioterapia y radioterapia.

Paula Giraud en una entrevista con el expresidente Rafael Caldera en los años 1980. Foto: Paula Giraud

