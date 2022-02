A los 81 años fallece el compositor Chelique Sarabia #16Feb

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Durante la noche de este miércoles 16 de febrero se conoció el fallecimiento en Lechería, estado Anzoátegui, del reconocido cantante y compositor venezolano José Enrique “Chelique” Sarabia, quien desde finales de enero se encontraba delicado de salud.

Sarabia, de 81 años de edad, estaba recluido en la clínica Centro de Especialidades Anzoátegui, sin conocerse de momento las causas de su muerte.

Nacido el 13 de marzo de 1940 en el estado Nueva Esparta, Sarabia comenzó su carrera musical en su adolescencia. A los 13 años compuso Janet y Santomé y a los 15 su famosa Ansiedad, cuya fuente de inspiración fue la película del mismo nombre que protagonizaron Libertad Lamarque y Pedro Infante.

Esta obra, a decir del propio, autor, es la que más satisfacciones reportó. Entre los intérpretes que la grabaron destacan Rafael Montaño, Adilia Castillo, Alfredo Sadel, Xiomara Alfaro, Lucho Gatica y Nat «King» Cole, cuya interpretación le dio la vuelta al mundo y aún hoy se recuerda.

Sin embargo, Chelique Sarabia encuentra en las hermanas Rosa Virginia y María Teresa Chacín a dos de las mejores intérpretes de sus composiciones.

En 1960 produce el programa Ritmo y Color de Venezuela, que se transmitía por Televisora Nacional, y el programa «Club Musical» donde descubre artistas de la talla de José Luís Rodríguez, las hermanas Rosa Virginia y María Teresa Chacín, «Los Impala», Henry Stephen y Cherry Navarro y se convierte en productor de discos independiente. Tres años más tarde incursiona como animador en Radio Caracas Televisión con las producciones Cómo nace una canción y Media hora con Chelique.

La riqueza de su obra le ha permitido obtener importantes reconocimientos y participar en numerosos festivales como el VI Festival de la Canción Moderna y el Festival de la Escuela Naval de Catia La Mar, entre otros. En 1984, gana por unanimidad el concurso de composición del Himno de la ciudad Caracas (en letra y con música del Maestro Tiero Pezzuti) y posteriormente el del Municipio Urbaneja del Estado Anzoátegui (letra y música).

Algunas de sus obras que forman parte del acervo cultural venezolano son: Alas de cristal, El alcaraván, Ansiedad, Chinita de Maracaibo, Cuando no sé de ti, El crisol de un cantar, En este país, Himno de la amistad, Me está doliendo el alma y No te muerdas los labios.

En 1973 compone Ese hombre si camina, tema musical que se convierte en himno de la campaña presidencial del candidato por el partido Acción Democrática en las elecciones de diciembre de ese año, Carlos Andrés Pérez, lo que constituyó su ingreso a la política activa.

También compuso el tema de la campaña de alfabetización Acude.

En el año 2015 recibió un gramófono honorífico en el marco de los premios Grammy Latinos. Sarabia fue honrado por su larga trayectoria musical en una ceremonia llevada a cabo en Las Vegas, con el reconocimiento del Consejo Directivo.

Con información de música.com