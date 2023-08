Estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel), en el estado Aragua, exigen elecciones de autoridades y de cogobierno en la casa de estudios, informó la Alianza Nacional Todos por la Educación este 8 de agosto de 2023.

Los jóvenes ya han “trazado una hoja de ruta” con movilizaciones y actividades dentro de la sede en la ciudad de Maracay, indicó Alejandro González, representante estudiantil ante el Consejo Directivo y Coordinador del MIU 31. Uno de sus objetivos es informar a los alumnos sobre el proceso electoral y la importancia de que participen en él.

“La realidad es tan seria que ya no queda en las aulas ningún estudiante que haya votado, además que una buena parte de esa población huyó del país, bien sea por la crisis o por persecuciones al estar involucrado en la dinámica política-universitaria de la Upel”, expresó Gabriel Díaz, miembro de la Comisión Electoral y representante de Todos por la Educación en Aragua.

Ha pasado más de una década desde que se organizaron comicios para elegir a un rector (los últimos datan de 2009), debido a la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la autonomía universitaria.

Además, no se realizan elecciones de cogobierno estudiantil regular en la Upel desde 2015. El 13 de junio, la institución informó que el Consejo Universitario designó comisiones centrales y seccionales para evaluar la posibilidad de organizar un evento electoral.

“…Deberán encargarse de determinar tanto el padrón electoral como la inversión necesaria para cumplir con esta demanda democrática. (…) la comisión electoral central estará constituida por una amplia y plural representación que incluye al profesorado, a los egresados, los estudiantes y al personal administrativo y obrero”, señaló la Upel en nota de prensa.

Universidad sin presupuesto

El rector de la Upel, Raúl López Sayago, advirtió en junio que la casa de estudios sufre un grave déficit presupuestario, realidad que afecta a la mayoría de las universidades públicas en Venezuela. De acuerdo con el profesor, en 2023 la institución solo recibió el 17 % de lo solicitado al Estado.

“La primera autoridad de la Upel confía en que una vez que la comisión central determine la inversión necesaria para la realización del proceso electoral, ésta sea aprobada por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)”, publicó la universidad en su sitio web.

Agregó que el reglamento electoral que la Upel elaboró luego de la experiencia del 2009 está actualmente bajo el análisis de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que se espera “una respuesta positiva”.

Salvador Rivas, quien se desempeña como dirigente estudiantil, destacó que en el último proceso electoral el TSJ hizo “todo lo posible” para entorpecer los comicios. “Si, se dio, pero ellos son la voz final, la última traba, pero estamos de nuevo aquí. Dando el paso”, dijo.

Te podría interesar: Comisión Electoral ULA: Nos encontramos en una situación de incertidumbre

Estudiantes quieren votar

La Alianza Nacional Todos por la Educación informó también que los jóvenes de la Upel, en el núcleo de Aragua, muestran emoción por participar en un proceso electoral democrático.

“Es que no han vivido nada de procesos electorales, incluso no conocen de qué va la política universitaria y me atrevería a decir que el sentimiento generalizado es muy de liceísta, en donde no existe representación estudiantil, sino que todo se canaliza de un modo más administrativo”, comentó Alejandro González, representante estudiantil ante el Consejo Directivo y Coordinador del MIU 31.

La organización agregó que actualmente hay mil estudiantes inscritos en el núcleo de Maracay. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador es la principal institución de educación superior pública dedicada a la formación de docentes en el territorio nacional y se extiende en Distrito Capital, Lara, Miranda, Monagas y Táchira.

“De acuerdo a Marlena Jhons, coordinadora nacional de la Comisión Electoral de la UPEL con quien este grupo tuvo contacto. Las elecciones de cogobierno se harían al mismo momento que las de autoridades”, informó la alianza.

Con información de Alianza Nacional Todos por la Educación

Me gusta esto: Me gusta Cargando...