Estudian demanda contra ex NFL por fake news sobre relámpago del Catatumbo

Luego que durante la mañana del viernes 2 de diciembre se viralizara y luego se aclarara el supuesto impacto de un rayo contra un deportista estadounidense en la región de Catatumbo, las autoridades venezolanas estudian la manera de sancionar lo que a todas luces fue una noticia falsa (fake news) que alertó a la población.

La situación comenzó cuando a través de varias cuentas en redes sociales, incluyendo la del videógrafo venezolano Rafael Hernández, conocido en la red 2.0 como @sincepto, publicaron que el exjugador de la National Football League (NFL) Drew Brees recibió una descarga eléctrica en su cuerpo, en esa zona del estado Zulia famosa en el mundo por ser la capital de los relámpagos.

Enseguida la noticia se hizo viral y preocupó a muchos por el estado de salud del exjugador de fútbol americano, de 43 años de edad, varias veces nombrado jugador del año en la NFL y campeón del Super Bowl de 2010 con los New Orleans Saints.

Pocas horas después el mismo jugador y parte de sus asistentes aclararon que se trató de parte de una campaña publicitaria para la marca de apuestas en línea PointsBet Sportbook y que Brees se encontraba en total buena salud.

A medida que aumentaba la preocupación por el mariscal de campo, Brees y PointsBet publicaron un segundo video, dejando que todos supieran que era material promocional para las «apuestas relámpago» de la casa de apuestas deportivas.

“Solo quería subir y hacerles saber que estoy vivo y bien, aquí en Cataumbo, Venezuela, que por cierto, es el punto de acceso más activo para los rayos del mundo”, dijo Brees.

The lightning must’ve thought I was wearing a Falcons jersey, that’s why it tried to get me 😂 I’m fine…Who Dat! https://t.co/lT1L4J0fq4

Luego de que supuestamente autoridades dieron como cierto lo acontecido en el video y enviaron personal para saber de la situación, aun cuando se desmintió el presunto impacto, representantes de instituciones del Estado buscan demandar tanto al exdeportista como a quienes difundieron la fake news.

«Generar falsas noticias puede ser un delito penado por la ley. Crear alarmas y desinformación en toda la población venezolana, produce gran impacto para la paz y seguridad ciudadana», declaró ante ello el comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Time to let you in on a little fun we've had with @drewbrees guys. He's alive and well and "buzzing" for a weekend of free bets. Keep your eyes on our channels all weekend for bet drops for US vs. Netherlands, College Football and NFL. pic.twitter.com/vhnLm5S0Cw