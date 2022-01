«Es un vestido único»: la Ucla ofrenda traje a la Divina Pastora

Decenas de rosas, cayenas, hortensias y orquídeas adornan metros tela blanca, donde las mariposas parecen revolotear. Sin embargo, están pintadas a mano, lo mismo que los colibríes. El vestido es un coqueto jardín salpicado de flores multicolores, con pétalos que esconden plegarias y agradecimientos. Fue confeccionado por varios artistas para la Divina Pastora y ofrendado por la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla) el pasado 7 de enero de 2022.

El proyecto responde a la tradición mariana que celebra a la Virgen de la Divina Pastora con una procesión, cada 14 de enero en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, ubicado en el devoto centro occidente de Venezuela. Sin embargo, también fue confeccionado con motivo del sexagésimo (60) aniversario de la creación de la Ucla y el vigésimo quinto (25) del Movimiento de Pastoral Alianza Católica Universitaria.

Estos larenses que participaron en la confección indican que es un vestido único y lleno de simbología. El diseño fue de Luis González y Eduard Giménez; lo cosieron Juan Salcedo y Marisabel Pérez.

Las pinceladas son de Margott Agüero, quien duró ocho meses trabajando en el traje y la túnica con esmero. También contó con la donación de materiales por parte de migrantes venezolanos desde Estados Unidos, Perú y Panamá, además de connacionales que siguen viviendo dentro del país.

«Fue un compromiso inmenso el que llegó a mis manos. Me llevó muchas semanas de oración pidiéndole a la virgen que me diera luz. Una noche soñé que Dios posaba sus manos sobre el mundo para librarnos de enfermedades y dije: eso es lo que voy a plasmar, el espíritu santo posado sobre el planeta», expresó Agüero a Efecto Cocuyo.

Plegarias a la Virgen

La artista Margott Agüero aseguró que uno de los colibríes, el del lado izquierdo, representa a todos aquellos que han fallecido por el coronavirus en Venezuela. En la túnica escribió una pequeña oración: Divina Pastora arropa con tu manto sagrado a todos los niños del mundo. También pidió a sus colaboradores que le enviaran mensajes de agradecimiento para la virgen, que finalmente grabó en el manto.

«Detrás de la capa iban escritas plegarias. Me impresionó. Yo le puse un forro muy clarito, de manera que en algún momento la gente pueda ver esas peticiones. Es muy bonito. Un vestido único», dijo el diseñador Juan Salcedo a Efecto Cocuyo. También indicó que el traje ya venía cortado y pintado, por lo que él tardó solo 48 horas en coserlo.

La procesión de la Divina Pastora, patrona de Lara, es la segunda más concurrida del continente americano, después de la de la Virgen de Guadalupe en México. Cada año, la figura recorre las calles barquisimetanas con un vestuario nuevo, obra de un modista distinto y creativo. Sin embargo, este año la indumentaria oficial fue confeccionada por costureras de la Arquidiócesis de Barquisimeto.

Historias escondidas

«El año pasado estuve a punto de morir. Me dio una peritonitis grave los primeros días de enero. Estuve en el hospital, rogando salir, y finalmente me dieron de alta el 14 de enero, justamente. En ese momento dije ‘Bueno, Divina Pastora, hoy es tu día’ y quise hacerle un vestido. Eso llegó solito este 2022. Me siento profundamente privilegiado, agradecido y honrado por haberle cosido este traje», contó Juan Salcedo.

Es una de las tantas historias escondidas entre las costuras. Por otro lado, Margott Agüero afirmó que las iniciales de las personas que colaboraron con ella en el proyecto están plasmadas en cada mariposa. Los colores de las flores representan todas las carreras que imparte la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. En un costado de la túnica también se puede ver el escudo de la casa de estudios superiores.

El manto mide tres metros de ancho y un metro y medio de ancho. Adicional a la indumentaria de la virgen, también se hizo una túnica para el Niño Jesús, con su calzado.

La imagen de la Divina Pastora recorrerá 108 kilómetros este viernes. La ruta inicia en la iglesia de Santa Rosa y culmina en la Catedral de Barquisimeto.

La procesión tradicional fue suspendida por la expansión del coronavirus en 2021, por lo que la iglesia celebra un evento virtual para que los feligreses puedan orar desde casa. El presbítero Oswaldo Araque, vicario general de la Arquidiócesis de Barquisimeto, pidió evitar las aglomeraciones, el pasado 11 de enero.