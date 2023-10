Dieciocho días y cuatro horas en ayuno pasaron los jubilados de Pdvsa para lograr una reunión entre ellos y la directiva de Pdvsa, con la Asamblea Nacional de 2020 como intermediaria. Los huelguistas decidieron levantar la protesta este viernes 13 de octubre tras sostener el primero de varios encuentros que, esperan, sean fructíferos.

Julio Blanco asumió la vocería de la protesta

En silla de ruedas llegó Julio Blanco a la Universidad Central de Venezuela (UCV) para comunicar el resultado de la reunión. Al manifestar que la misma era un “logro parcial”, los huelguistas lloraron tras sentir que han conseguido parte de su cometido.

El jubilado leyó un documento en el que detalló los resultados de la reunión

“Tendremos otra reunión el próximo 18 de octubre. Ahí esperamos que nos digan de qué forma se hará el pago de lo que nos adeudan”, explicó Julio Blanco desde la plaza cubierta de la UCV.

Los manifestantes entonaron el himno nacional para cerrar la protesta

Los huelguistas cantaron el Gloria al bravo pueblo entre lágrimas, con la bandera de Venezuela y arropados por el apoyo de las personas que acudieron al lugar para saber el resultado de la reunión.

18 días continuos duró la protesta en la UCV

Una sopa, un golfeado y un vaso de leche

La huelga de hambre es considerada como una de las más extremas protestas pacíficas. Los jubilados de Pdvsa decidieron tomar esta medida para ejercer la presión suficiente para que sus exigencias fueran escuchadas.

Entre lágrimas, los manifestantes celebraron una victoria parcial

“Ahora tenemos de garante a la Asamblea Nacional. Pdvsa ya no se podrá burlar de nosotros”, indicó Julio Blanco; su esperanza es compartida por los demás manifestantes.

Marlon Bermúdez dijo entre risas que lo primero que quiere comerse es un golfeado con queso. “Siempre que venía a Caracas me comía uno con un vaso de leche fría, ahora creo que me lo he ganado”, dijo el manifestante oriundo de Falcón.

Marlon Bermúdez espera regresar a su hogar con su familia, pero primero comerse un golfeado caraqueño

Mientras tanto, los demás jubilados aseguraron que primero se tomarán una sopa por recomendación médica y no volverán al occidente del país por varios días mientras estabilizan su salud.

El mural de Oswaldo Vigas ya no tendrá a los huelguistas como acompañantes

Los manifestantes esperaron unos minutos para saludar y agradecer al rector de la UCV, Victor Rago, quien saludó a los jubilados.

