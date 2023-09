Al menos nueve jubilados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) retomaron una huelga de hambre en protesta para ejercer presión sobre la compañía venezolana.

Con algunas sábanas, bolsos y botellas de agua, los manifestantes se acostaron en el piso de la Plaza Cubierta de la Universidad Central de Venezuela (UCV) este martes 26 de septiembre, donde reiniciaron una protesta que encabezaron el pasado 12 de septiembre y se detuvo brevemente para abrir un espacio de negociación el lunes 25.

Los trabajadores jubilados de Pdvsa exigen que se respeten sus años de trabajo y se honren los acuerdos que la empresa contrajo con ellos.

La manifestación no se pudo dar en las inmediaciones de Pdvsa La Campiña pues los huelguistas dijeron sentirse asediados por las fuerzas de seguridad. Por ello, decidieron moverse hacia la UCV donde han sentido el apoyo de la comunidad universitaria.

Los manifestantes aseguran que se han muerto muchos jubilados porque Pdvsa no responde a sus compromisos

Tres exigencias tienen los jubilados de Pdvsa

Salud, alimentación y el fondo de pensiones. Estos son los tres puntos principales que reclama la protesta. Marlon Bermúdez, trabajador jubilado de Pdvsa, viajó desde Paraguaná, en el estado Falcón, hasta Caracas para exigir reivindicaciones a Pdvsa.

“Las personas se están muriendo en sus casas por falta de asistencia médica”, afirmó Bermúdez desde la UCV.

La mayoría de los manifestantes trabajó, al menos, treinta años en Pdvsa

Sobre el fondo de pensiones, Marlon Bermúdez asegura que la empresa tomó el dinero disponible para invertirlo en operaciones internacionales. “Desde 2016 nos tienen una deuda de más de 2.700 millones de dólares”, relató Bermúdez.

“Siempre venimos esperanzados a las reuniones y siempre nos salen con que no hay dinero. Ese dinero es nuestro que aportamos a la empresa”, agregó.

Marlon Bermúdez asegura la idea no es morirse en huelga de hambre sino ejercer presión

Los manifestantes aseguran que dieron su vida entera trabajando para una empresa que ahora los ignora.

En el caso de Marlon Bermúdez dedicó más de 30 años a trabajar en la petrolera y su caso es similar al de los demás presentes en la huelga. En el tema de alimentación, los trabajadores jubilados aseguran que la mayoría de las personas no pueden costearse una nutrición adecuada y la empresa no cumple con los compromisos acordados.

¿Por qué retomar la huelga de hambre?

Los manifestantes acordaron parar la huelga de hambre para tener una reunión el lunes 25 de septiembre. En dicho encuentro esperaban que la empresa se comprometiera con solventar al menos una de sus exigencias. Sin embargo, la respuesta fue alegar que Pdvsa no tiene dinero en este momento.

Hay más personas que apoyan la huelga pero no se pueden sumar por razones de salud

“Acordamos tener la reunión para el 25. Teníamos expectativas porque la misma directiva de Pdvsa dijo que se iba a reunir con nosotros para llegar a un acuerdo por el fondo de pensiones, el sistema de salud y alimentación”, aseguró Bermúdez.

Añadió que “nos dijeron que no hay dinero. Cuando nos dieron esa respuesta no nos quedó de otra que volver a la huelga de hambre. Decidimos hacerla acá porque es un sitio de resguardo. Acá no nos pueden agredir, no nos pueden amedrentar”, dijo el trabajador a Efecto Cocuyo.

La protesta es de forma indefinida

Los huelguistas han recibido apoyo de la comunidad universitaria y reconocieron incluso que el personal de seguridad de la UCV los ha tratado de forma digna.

Uno de los principales llamados de atención que han hecho los jubilados es que las clínicas del país no quieren recibir a trabajadores activos o retirados de Pdvsa, pues la empresa no ha pagado al sistema privado de salud.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...