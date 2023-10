El pasado 26 de septiembre, Marlon Bermúdez lucía una camisa que le quedaba algo ajustada en los brazos. Su cuello y su rostro estaban robustos. Sus ojos tenían más lucidez y su voz podía resonar por las paredes de la plaza cubierta de la Universidad Central de Venezuela.

Ese escenario es diferente al visto este lunes 9 de octubre, cuando Marlon y otros compañeros jubilados de Pdvsa cumplen dos semanas en huelga de hambre para exigir diversas reivindicaciones.

Marlo Bermúdez el lunes 9 de octubre

Marlon Bermúdez el martes 26 de septiembre

Así como Marlon, Julio Blanco y Rodolfo Hernández se mantienen en la protesta desde hace catorce días. Son los únicos que quedan de las ocho personas que iniciaron la huelga el 26 de septiembre.

Junto a ellos hay dos personas más, uno que tiene 8 días en ayuno y otro que está en la protesta de forma simbólica debido a sus problemas de salud.

Ocho manifestantes iniciaron la huelga el pasado 26 de septiembre

Los huelguistas han recibido apoyo por parte de las personas que respaldan su lucha

La protesta cumple dos semanas en la UCV

Lo cierto es que, tras dos semanas de haber iniciado la protesta, los huelguistas todavía no reciben respuesta de Pdvsa, pero tampoco han tenido atención por parte del gobierno venezolano.

Apenas este lunes se acercó una comisión de cuatro diputados de la Asamblea Nacional de 2020 liderada por la parlamentaria Luz Coromoto Chacón y con la presencia de Marcos Dugarte, ambos diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), entre otros.

Los parlamentarios escucharon las demandas de los huelguistas

La reunión entre diputados y manifestantes logró que se acordara otro encuentro para el próximo viernes 13 de octubre en los alrededores del Palacio Federal Legislativo.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de los parlamentarios, los huelguistas aseguraron que no detendrán la protesta hasta ver que haya pasos firmes hacia las respuestas a sus exigencias.

Antes y después, así ha transcurrido la huelga de hambre en dos semanas

Originalmente, los jubilados de Pdvsa iniciaron la huelga de hambre en los alrededores de la sede de la petrolera venezolana en La Campiña entre el 12 y 13 de septiembre.

No obstante, la misma se frenó porque hubo una promesa por parte de la directiva de Pdvsa para sostener una reunión en la que, en teoría, hablarían de cómo solventar las exigencias de los manifestantes.

Julio Blanco ha asumido la vocería principal de la protesta. Foto del 6 de octubre

Esa reunión se realizó el lunes 25 de septiembre y los resultados fueron decepcionantes para los manifestantes.

Por ello, al día siguiente se instalaron en la plaza cubierta de la UCV para retomar la protesta. Desde ese momento la huelga de hambre se ha mantenido en este lugar pues los jubilados dicen sentirse más seguros en la UCV que en La Campiña.

Wilmer Ortíz y Joel Lanoy tuvieron que retirarse de la huelga de hambre. Foto del 3 de octubre

Joel Lanoy el primer día de la huelga de hambre

Johny Blanco tuvo que retirarse el pasado 5 de octubre por presentar baja frecuencia cardíaca

En la primera semana se retiraron dos de los ocho huelguistas, pero se sumaron dos más que iniciaron la protesta el domingo 1 de octubre.

Sin embargo, durante la segunda semana de protesta las condiciones de salud de muchos manifestantes se hicieron delicadas y optaron por abandonar el ayuno.

La falta de sueño y descanso le pasa factura a los manifestantes que prácticamente duermen en el piso

Así luce la protesta este lunes 9 de octubre

Esta era la imagen general de la huelga el pasado 4 de octubre

Pero abandonar la huelga de hambre no quiere decir que se fueran a sus casas. Varios de los jubilados se mantienen como apoyo de quienes sí están ayunando. Actualmente son cuatro los huelguistas y cuatro más que están como figuras de apoyo.

Rodolfo Hernández se ha descompensado en varias ocasiones. Foto del 4 de octubre

Julio Blanco y Rodolfo Hernández conversaron con los diputados este lunes 9 de octubre

“La idea no es morirse, sino hacer presión”, dicen los jubilados de Pdvsa

Los manifestantes han estado bastante claros desde el principio de la protesta: no tienen intención de dejar la vida en esta acción, pero sí quieren hacer suficiente presión para ser atendidos por las autoridades y por la directiva de Pdvsa.

Por ello, mantienen la huelga de hambre, una de las formas más extremas de protesta pacífica.

Leonerio Soto se sumó a la protesta el 5 de octubre, pero de forma simbólica pues tiene muchos problemas de salud

Julio Blanco, vocero principal de la protesta, aseguró que la intención es seguir hasta tener respuestas concisas. Aunque agradeció la visita de los diputados, fue enfático al decir que la huelga sigue en pie. Blanco también hizo un llamado a Nicolás Maduro este lunes 9 de octubre y le pidió interceder ante Pdvsa.

Julio Blanco entregó documentos de respaldo a los parlamentarios

Mientras tanto, Marlon Bermúdez destacó que aunque se siente cada vez más débil y ya ha perdido 9 kilos, su convicción de lucha lo llevar a mantenerse en la protesta. “Acá no me voy a morir, yo voy a llegar hasta que el cuerpo aguante. Me van a tener que recoger del piso de la UCV y llevarme a un hospital”, indicó el jubilado.

Marlon Bermúdez asegura estar decepcionado por la actitud de Pdvsa

