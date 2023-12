Un grupo de enfermeras venezolanas acudió a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo, Caracas, este viernes 22 de diciembre.

El objetivo de la protesta era entregar un documento en la oficina de Tarek William Saab, fiscal general designado por la Constituyente de 2017, en el que se le exigió mayor atención a las enfermeras del país, pero también a que se frene la judicialización de médicos y enfermeras.

La vocería de la protesta fue asumida por Ana Rosario Contreras, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Caracas. Contreras también ofreció un balance del año 2023 y aseguró que el 2024 no pinta nada mejor para el sector salud venezolano.

También aseguró que las enfermeras han sido maltratadas y golpeadas por médicos directores de algunos recintos de salud del país. Además, resaltó que el salario (menos de 40 dólares al mes) no alcanza para nada. “Seguimos en extrema pobreza”, afirmó la profesional de la salud.

Las enfermeras venezolanas advierten sobre empeoramiento de condiciones en 2024

“La salud en el año 2023 fue catastrófica. Estamos en una crisis hospitalaria sin precedentes. Hoy vemos como no solamente no tenemos insumos, sino que la salud perdió el carácter de gratuito porque para que la persona sea atendida lo único que no tiene que llevar el paciente es la cama”.

Con estas contundentes palabras inició la declaración de Ana Rosario Conteras en la actividad convocada para este viernes 22 de diciembre.

La enfermera y activista aseguró que, además de escasez de insumos, también falta personal y que, a la larga, el afectado es el paciente. “Hoy más del 80% del personal salud ha hecho migración laboral. Vemos enfermeros siendo mototaxistas, vemos enfermeros en la economía informal, haciendo peluquería, entre otras cosas”, resaltó Contreras.

Uno de los principales motivos de dicha migración laboral es el bajo ingreso que perciben las enfermeras y enfermeros venezolanos actualmente.

Estos profesionales de la salud cobran cerca de 40 dólares al mes, algo que no llega ni de cerca al costo de la canasta básica en el país.

Ana Rosario Conteras denunció que ha habido maltrato hacia el personal de salud por parte de médicos directivos. Específicamente mencionó al director del hospital oncológico Luis Razetti de Caracas.

“Un caso muy patético es el del doctor Mario Laya, director del instituto oncológico Luis Razetti. Es un maltratador y su conducta roza la misoginia. Un hombre que maltrata y veja a una mujer no puede estar al frente de un centro hospitalario”, denunció Contreras.

Sobre un eventual llamado a paro aseguró que esto es responsabilidad del Estado venezolano y de la ministra de Salud. “Le estamos diciendo al señor Tarek William Saab, si aquí hay una denuncia y se pretende judicializar a un médico o a una enfermera, tiene que judicializar a la ministra de Salud, al director del hospital y al director regional de salud porque ellos son los responsables de dotarnos de insumos para nosotros poder atender a los pacientes”, dijo la enfermera criolla.

Agregó que el 2024 será un año de activismo social y que seguirán en las calles exigiéndole al gobierno venezolano que atienda sus principales demandas.

