Desde las 9:00 a.m. de este 1 de mayo, gremios y trabajadores de la salud y la educación se concentraron en Plaza Venezuela como parte de la movilización que tiene el objetivo de llegar a la Fiscalía General de la República.

«Salimos con nuestros uniformes a la calle para demostrar que las enfermeras y enfermeros no somos pendejos, para demostrar que no somos esclavos del siglo XXI y para mandarle un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro: Si en Venezuela hay dinero para los corruptos tiene que haber dinero para los que día a día exponemos nuestra vida por la salud» exclamó la presidenta del Colegio de Enfermería de Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, con megáfono en mano.

Las enfermeras y docentes portaron pancartas y carteles en los que se leen frases que exigen mejores salarios para los trabajadores venezolanos y se desestimaban las sanciones internacionales como «excusa» del gobierno nacional para no incrementar el ingreso mínimo mensual.

También se manifiesta rechazo hacia la política de bonos del Ejecutivo y contra la represión hacia la dirigencia sindical.

«Los hospitales no tienen nada, están vacíos, no tienen medicinas y necesitamos un sueldo digno para poder vivir y cubrir nuestras necesidades, no tenemos calidad de vida», expresó Eusebia Gil, enfermera del estado Miranda.

También acudieron trabajadores de la salud del estado Aragua y docentes activos y jubilados de varias zonas del estado Miranda, como Guarenas.

Te contamos: Gremios y chavismo marchan en Caracas con expectativa de un anuncio de ajuste salarial

«Nos encontramos en un acto de protesta, apoyando y exigiendo todos los trabajadores un sueldo digno. Soy docente jubilada con 29 años de servicio y no es posible que mi sueldo no alcance para pagar pasaje, ni siquiera para comer. Es necesario que este gobierno deje de hacerse la vista gorda ante una situación que nos está afectando a los trabajadores especialmente a los jubilados, que han dado los mejores años de su vida al servicio de la educación» señaló Ludy Jiménez, docente jubilada de Guarenas.

La dirigente sindical Griselda Sánchez denunció que en Venezuela se viola el derecho al trabajo y a la vida. Reclamó la indexación del salario a la inflación para las discusiones de las contrataciones colectivas.

Desde otras ciudades del país como Maracaibo, Valencia y Maturín, también hay concentraciones y marchas de trabajadores en demanda de un ajuste salarial, algo que no ocurre en el país desde el mes de marzo de 2022.

Con información de Mairet Chourio