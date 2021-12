Enfermeras exigen aumento de sueldo o renunciarán a los hospitales

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Representantes de 25 organizaciones gremiales de enfermeras y enfermeros protestaron este miércoles para dar ultimátum a las autoridades de la salud del gobierno de Nicolás Maduro: “O dejamos de ganar $20 al mes o renunciamos al trabajo en hospitales públicos”, era la consigna.

Frente a la sede de la Vicepresidencia de la República, en la avenida Urdaneta de Caracas, estos profesionales sanitarios, que laboran en centros asistenciales públicos, aseguraron que ese es su salario, que no les alcanza para cubrir sus necesidades más básicas.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, informó que junto a otros líderes del movimiento consignó ante el despacho que dirige Delcy Rodríguez “un documento en el que exigimos el incremento del salario a los enfermeros a 120 dólares al mes o su equivalente en bolívares o 2,5 petros. Es lo justo pues no tenemos ningún tipo de incentivo en nuestro trabajo: insumos médico quirúrgicos, medicinas, equipos de bioseguridad anticovid, uniformes, además de que en la mayoría de los centros de salud en donde laboramos hay escasez de agua y la higiene no puede mantenerse, con lo que corre riesgo la vida de nuestros agremiados”, dijo.

Contreras expuso que es público que en algunos hospitales se está pagando, en efectivo, un “bono-covid” por un monto de 100 dólares por mes a personal que trabaja en áreas críticas. “Es un derecho que tienen los trabajadores de la salud de Venezuela de aumentar sus remuneraciones, estamos de acuerdo con ese pago de un bono de 100 dólares pero también queremos que se extienda a todos los enfermeros y enfermeras y al resto del personal de la salud; el Covid no solo está en las áreas aisladas, está en todas las salas de los centros de salud”.

Advirtió Ana Rosario Contreras que si no hay una respuesta perentoria a las exigencias de las 25 organizaciones gremiales que agrupan a los enfermeros de Venezuela, nos veremos obligados a renunciar al trabajo en el sector público, no podemos seguir ganando el equivalente a 20$ por mes o menos. Nuestra gente ha emigrado ha hecho trabajos en paralelo a su labor en el sector público para poder sobrevivir. Exigimos al Estado , que es el que maneja la nómina del sector público que ajuste los ingresos o nos veremos en la obligación de renunciar a nuestros puestos de trabajo. Hay quien no tiene ni pasaje, ni comida, ni uniformes para poder acudir a su trabajo, esto se tiene que terminar”, declaró la líder sindical