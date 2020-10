En Monagas persisten las protestas por demanda de gas doméstico

En el quinto día de flexibilización de la cuarentena las manifestaciones persisten en el interior del país. Este viernes 23 de octubre se registraron varios focos de protestas por demanda de gas doméstico y gasolina en los estados Aragua, Mérida y Monagas.

Las protestas en el estado Monagas han sido las más recurrentes desde que se inició el confinamiento debido a la llegada del COVID-19 al país. Hasta este viernes se registran 45 manifestaciones en los distintos municipios de esta entidad por el colapso de los servicios públicos, siendo el gas doméstico el más marcado por la escasez.

Usuarios del estado Aragua también denunciaron que la ausencia del gas es un problema que afecta a los venezolanos de esta localidad. A través de las redes sociales se pudo conocer que los usuarios se encuentran cansados de tener que cocinar a leña y padecer de afecciones respiratorias debido a los fogones improvisados. En Mérida siguen en protesta por la escasez del combustible y las irregularidades en el suministro.

En Aragua y Monagas protestan por gas

En horas de la mañana, el periodista Jefferson Civira informó que este viernes se registraron 2 protestas por la ausencia del gas doméstico en el estado Monagas. La primera se desarrolló en el municipio Caripe, donde los ciudadanos se concentraron en las inmediaciones de las oficinas de gas de esta localidad para denunciar que no gozan del servicio desde hace meses y hasta el momento no han recibido respuestas por parte de las autoridades regionales.

#23Oct | Desde el municipio Caripe reportan manifestación frente a las oficinas de gas. Ciudadanos no han recibido respuesta ante la falta de gas doméstico que padecen desde hace varios meses. @carlosvecchio #Monagas Foto: Cortesía pic.twitter.com/1BqhngG8lm — Jefferson Civira🇻🇪 (@JeffCivira) October 23, 2020

Horas más tarde los ciudadanos de la ciudad de Maturín también salieron a las calles por demanda de gas. En esta oportunidad los vecinos de San Simón trancaron la avenida Juncal para denunciar que no reciben el servicio desde hace 8 meses.

#23Oct | Siguen las protestas en #Maturin por escasez de gas doméstico. En la avenida Juncal, vecinos de San Simón centro cerraron esta importante arteria vial para exigir el servicio que no reciben desde hace 8 meses. #SinGas pic.twitter.com/MRCwhQvro8 — Jefferson Civira🇻🇪 (@JeffCivira) October 23, 2020

A las 3:00 de la tarde se registró una protesta por gas doméstico en la la ciudad de Maracay, estado Aragua. La periodista Carmen Pecorelli informó en su cuenta de Twitter que un grupo de vecinos trancó la avenida Casanova Godoy para exigir la restitución del servicio que se encuentra ausente desde hace meses.

En la ciudad de Mérida exigen despacho de combustible

Este viernes los vecinos del pasaje Páez, la calle Rómulo Gallegos y sector Carpintero del centro de la capital del estado Mérida denunciaron que los conductores que son propietarios de las placas 5 y 6 tienen hasta dos meses sin poder surtir combustible en esta entidad. A través del portal digital VPItv los merideños denunciaron que existen irregularidades en el suministro de gasolina.

“Ayer sectorizaron la cola a la altura del colegio María Mazarello, hacia abajo, restándonos la oportunidad a los vecinos de este lado poder hacer la cola y surtir gasolina. Hoy los propietarios de las placas 5 y 6 tenemos 2 meses que no hemos podido surtir porque en esta bomba no despachan gasolina continuamente, entonces cuando llega hacen el llenado de solo un número de placa y no los distribuyen equitativamente”, denunció una de las personas afectadas.

#NoticiasVPItv Primera Emisión | Ciudadanos protestan por irregularidades en el suministro de combustible en una E/S cercana al centro de la capital del estado #Mérida. Reporta @Joseneldeporte. Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí https://t.co/KNB6OJp2i5 pic.twitter.com/RQs9Q0RPHQ — VPItv (@VPITV) October 23, 2020

Foto de: @CarmenPecorelli