En El Helicoide aún quedan 82 presos políticos, recuerda el Foro Penal

La ONG Foro Penal recordó que tras las excarcelaciones dominicales, en El Helicoide aún quedan 82 presos políticos.

En un post que compartieron en su cuenta de la red social X, la organización no gubernamental dijo que celebraba la medida que benefició a cuatro mujeres, el exdiputado Américo De Grazia, así como la casa por cárcel para exalcaldes de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina; y Nabil Maalouf, de Cabimas, así como de exfuncionarios del ayuntamiento marabino.

«Tras cumplir con nuestro protocolo de verificación desde el @ForoPenal celebramos la excarcelación de 13 presos políticos de El Helicoide en la madrugada del día de hoy (24.08.2025)», destacó la organización que defiende a personas privadas de libertad en Venezuela por motivaciones políticas.

El pasado jueves aseguraron que en el país hay 815 presos políticos, entre ellos 89 extranjeros y 45 en paradero desconocido. Detallaron que de esa cifra, 717 son hombres y 98 mujeres, además de que mantienen encarcelados a cuatro adolescentes.

La organización dijo que ante las excarcelaciones que se otorgaron el domingo, quedan aún El Helicoide, una de las sedes principales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), 82 personas presas por motivos políticos.

«Con estas excarcelaciones quedan aún 82 presos políticos en ese centro de reclusión. Destacamos, sin embargo, que en total aún quedan 816 presos políticos», señalaron.

A quiénes excarcelaron el domingo 24 de agosto

Los nombres de quienes recibieron los beneficios las dio a conocer el dirigente político y diputado electo a la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles, quien en sus redes sociales detalló que están Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli y Américo de Grazia.

También Rafael Ramírez Colina, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Pedro Guanipa y David Barroso. De estos últimos dijo que habían recibido casa por cárcel; es decir, arresto domiciliario.

Aunque activistas y políticos saludaron estas excarcelaciones, otras ONG como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) señaló que su «uso discrecional» que se hace «sin consulta con las víctimas organizadas, sin criterios de Justicia, de salud, de reparación ni de debido proceso», convierten el mecanismo en «un instrumento político, opaco y revictimizante«, dijeron en un comunicado que recogió la agencia de noticias Efe.

