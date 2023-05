La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció que las elecciones rectorales y de decanos que estaban previstas para las 8:00 de la mañana de este viernes 26 de mayo serán a partir de las 9:00 am.

«La Comisión Electoral, dado inconvenientes presentados, ha decidido que el proceso electoral inicie a las 9:00 am y termine a las 8:00 pm. Decisión que fue comunicada a las autoridades universitarias», dijeron en su cuenta en Twitter.

Este 26 de mayo de 2023 se realizan elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela (UCV), tras doce años sin comicios de este tipo. La comunidad ucevista elegirá este viernes a un total de 293 cargos, incluyendo a un nuevo rector.

A las 8:26 a.m. se observan colas en las facultades de Humanidades y Educación e Ingeniería. El proceso aún no comienza, debido a que el material electoral no ha llegado, según información brindada por el personal obrero y administrativo de la institución.

Este viernes se escogerán a un rector, dos vicerrectores, un secretario, 11 decanos, cinco representantes profesorales ante el Consejo Universitario, 77 a los consejos de facultad y 185 a los consejos de escuela de la UCV.

El universo electoral para el proceso es de 22.000 personas y hay 884 personas que se postularon a los diversos cargos, entre ellos los 7 a rectores con sus respectivas planchas.

De ser necesario habrá una segunda vuelta del proceso electoral para el próximo 23 de junio, en caso de que no haya una clara victoria este 26 de mayo.

El proceso comenzará con una hora de retraso. Foto: Mairet Chourio

Se forman las primeras colas

Las mesas están dispuestas en la UCV, donde por separado votan estudiantes, egresados, así como el personal obrero y administrativo.

Efecto Cocuyo se encuentra en el lugar donde ha constatado colas en diferentes de las aulas que se dispusieron para la votación.

Te explicamos: Gabriela Rojas: ¿Cuál es la importancia de las elecciones en la UCV? #CocuyoClaroyRaspao

La Universidad Central de Venezuela es la primera de las casas de estudios autónomas que van a escoger autoridades tras más de una década en la que no hubo elecciones por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impidió este tipo de procesos.