Este jueves 5 de octubre se celebró un foro llamado “El Metro y el futuro de la movilidad caraqueña” en la facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El panel estuvo compuesto por personas que están vinculadas con el urbanismo, la arquitectura y el activismo peatonal.

Tomás de la Barra, arquitecto y docente de la UCV, resaltó que aunque el metro es un transporte necesario para Caracas, es sumamente costoso de recuperar y mantener. Por ello, sugirió que se deberían evaluar otras soluciones, como corredores de canales exclusivos para autobuses siguiendo el ejemplo de ciudades brasileras.

La actividad fue moderada por el dirigente Roberto Patiño, quien es uno de los referentes de la iniciativa “Metro 8330”.

Un futuro con el peatón como eje principal y corredores exclusivos de autobuses

Los panelistas estuvieron de acuerdo al decir que el sistema metro fue una gran solución para ciertos problemas de la vialidad caraqueña, especialmente en los años 80 y 90.

Sin embargo, hoy en día la falta de inversión y la mala gestión han hecho que el sistema que alguna vez fue el cuarto mejor del mundo, sea ahora sumamente deficiente.

El conversatorio contó con la presencia de periodistas, activistas y estudiantes

De la Barra mostró gran parte de los antecedentes históricos de la vialidad en Caracas e indicó que es necesario que exista una autoridad metropolitana para la ciudad, así como para el transporte.

El arquitecto resaltó que la mitad del suelo caraqueño está habitado de manera informal, la cifra más grande de todo el continente. “La gente dice que Río de Janeiro está lleno de favelas, pero realmente eso representa el 15% del suelo en esa ciudad”, indicó el urbanista.

Mientras tanto, Zulma Bolívar, planificadora urbana y expresidenta de la Fundación Fondo Andrés Bello de la UCV aseguró que el problema del transporte en Caracas no es exclusivo de la capital, sino que es algo que se puede vivir en todo el país. “Caracas está a la deriva. No tiene gerencia, no tiene gobierno. No tiene autoridad”, indicó Bolívar en el foro.

La experta hizo énfasis en la necesidad de crear una autoridad única en el Área Metropolitana de Caracas que pueda trabajar con los cinco municipios y, especialmente, que pueda poner orden en el tema del transporte.

El metro debe moverse con la ciudad

“El metro se tiene que mover con la ciudad y acorde con las personas”, dijo Bolívar.

En un orden de ideas similar, el periodista y activista Cheo Carvajal resaltó que lo más importante tiene que ser pensar en el peatón y en sus necesidades. “Hoy ni siquiera las alcaldías entienden la importancia de andar a pie o en bici”, dijo Carvajal.

Zulma Bolívar también sugirió la necesidad de reestructurar a fondo la junta directiva del metro de Caracas

El activista venezolano también estuvo de acuerdo con la idea de que actualmente es muy costoso recuperar por completo el sistema del metro de Caracas, por lo que es necesario pensar otras soluciones que pueden estar disponibles y ser más económicas.

Sobre ese último punto habló Eduardo Yánez Mondragón, genere de proyectos ferroviarios. El experto dijo que para recuperar el metro de Caracas es necesario invertir cerca de 30 mil millones de dólares.

Yánez Mondragón recordó que, en el pasado, antes de construir el sistema subterráneo, las autoridades venezolanas impulsaron la llamada “cultura metro” que ayudó que las personas comprendieran la importancia de este transporte.

Tanto Yánez Mondragon como de la Barra impulsaron la idea de hacer corredores viales que se pueden hacer fácilmente para conectar la ciudad y que no representarían costos tan elevados.

