Docentes de Caracas protestan ante Inspectoría del Trabajo con cadena humana

Con una cadena humana y coreando consignas, este jueves 23 de febrero los docentes de Caracas exigieron frente a la sede de la Inspectoría del Trabajo que su titular se pronuncie sobre el petitorio de reinvindicaciones que demanda el sector desde que se inicaron las protestas en el país, en enero pasado.

Un grupo de docentes junto a dirigentes sindicales del gremio se apostaron en las adyacencias de la plaza Las Mercedes, frente a la sede la Inspectoría del trabajo, en la parroquia caraqueña de Altagracia y exigieron al inspector el establecimiento de una mesa de trabajo, para que escuche los reclamos de los docentes activos y jubilados. «Que entiendan que deben firmar un contrato colectivo que nos permita vivir, volver a las aulas» sostienen.

El Inspector General de Trabajo es la autoridad superior delegada por Despacho Ministerial en las funciones de inspección de asuntos laborales y es el responsable de cumplir y velar porque se cumplan las funciones que le acreditan el Código de Trabajo, leyes, acuerdos y reglamentos de previsión social.

Los docentes, piden en este sentido indexar el salario al dólar y la discusión de un contrato colectivo con un salario base de 600 dólares, entre otras reivindicaciones.

El pasado 6 de febrero otra manifestación de docentes recorrió la avenida Baralt hasta llegar a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir igualmente un salario digno. Ahí aguardó a la manifestación un piquete de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para custodiar la zona.

Que se pronuncie el Inspector

Gricelda Sánchez, Presidente de la ONG Formación Venezolana Para la Dirigencia Sindical (Fordisi) y secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, dijo que » el objetivo principal es que el el Inspector se pronuncie, que genere una agenda para atender los reclamos de los trabajadores, porque aquí reposan muchísimas denuncias de docentes suspendidos, en un país donde hay inamobilidad laboral».

Sánchez llamó la atención en la necesidad de resguardar a todos los trabajadores que no pueden llegar a sus sitios de trabajo porque no tienen salario, y ha pasado mes y medio desde que iniciaron las demandas y «Yelitze Santaella (la ministra de Educación) no se ha dignado hasta el sol de hoy a escuchar a los docentes».

La dirigente sindical insistió en que no es posible que «esta señora salga a decir que están pasando los mejores carnavales en Vargas», normalizando la situación de los docentes como si no estuviese pasando nada en Venezuela.

Exigen respuesta en febrero

Los docentes esperan tener «oportuna respuesta» este mismo mes de febrero sobre sus peticiones, pues consideran que todo lo que están pidiendo está en la Constitución.

Este miércoles, el secretario nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de Venezuela (Fenatev), Gerardo Ramírez, reconoció que se constituyó esta semana la plataforma nacional de conflicto con más de 60 dirigentes de todo el país, para diseñar la agenda y decidir la realización, antes del 9 de marzo, de un referéndum consultivo que determine si deben ir o no a la «hora 0» y a un paro indefinido.

La situación de violaciones a las conveciones colectivas de los docentes en el país lleva 23 años, pero la crisis se produndizó más en el año 2018 especialmente en agosto, recordó Sánchez

«No es posible que demos un paso adelante y diez atrás». Indicó que en marzo del 2022 los maestros recuperaron parte del salario, pero el personal obrero y administrativo los dejaron devengando 3, 4 y 5 dólares, por lo que esta vez se solidarizan con estos trabajadores. «No los vamos a dejar solos, aquí hay una sola educación», manifestó.

Con información y fotos de Mairet Chourio