La ONG SurGentes, dedicada a la defensa de los derechos humanos, denunció la noche de este viernes la detención de cuatro productores audiovisuales que se encontraban realizando labores de preproducción en las cercanías de un centro penitenciario, como parte de un trabajo especial de grado de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

A través de una nota de prensa, la organización detalló que Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra «al parecer tomaron una fotografía» de la fachada del penitenciario conocido como Tocorón, en el estado Aragua.

Esto generó, alrededor de las 11:00 a.m., que la «custodia perimetral los abordara y les retirara las cédulas y les indicara que debían esperar porque serían entrevistados», indicó SurGentes.

«Estuvieron esperando a las afueras del penal aproximadamente 6 horas cuando fueron detenidos por unas patrullas del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)», alertó la organización no gubernamental.

Desde las 15:45 hora local no se tiene información sobre estas personas, precisó la ONG, que pidió a las autoridades de la UCV interceder por la entrega de estas personas y al Gobierno nacional que los «libere de inmediato».

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 875 presos políticos, según un boletín difundido el martes, que tiene como fecha de corte el 27 de octubre.

De acuerdo con la data semanal que lleva Foro Penal, entre las personas detenidas hay 112 mujeres y varias de ellas de la tercera edad.

Se desconoce paradero del periodista Joan Camargo

Este viernes, se cumplieron 24 horas del arresto del periodista Joan Camargo, cuyo paradero aún se desconoce.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció que Carmargo «fue interceptado por hombres no identificados» el jueves cuando salía de su casa en el sector Cotiza, en Caracas.

En la red social X, la organización advirtió que, hasta el momento, «no hay información concreta» sobre el paradero de Camargo, por lo que exigió a «las autoridades apoyo para ubicar y conocer la situación del reportero».

Con información de EFE