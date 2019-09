Criollos logran primeros puestos en Examen Nacional de Medicina en Perú

View this post on Instagram

En nombre de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Perú, y su Embajador @carlosscullr felicitamos a los médicos: . ➡️ YEISON RIVERO, egresado de la #UDO por obtener el 1er puesto. @yeissonrmj ➡️ RICARDO CASTRO, egresado de la #UCV por obtener el 2do puesto. @lepetitrich . Quiénes obtuvieron los puntajes más altos en el Exámen Nacional de Medicina (ENAM) de Perú. . Seguimos apostando y estamos convencidos del impacto positivo de la migración venezolana. Estos jóvenes son ejemplos de eso. ¡Orgullo venezolano! 🇻🇪🇵🇪 . #venezolanosenperú #SeguimosXVzla