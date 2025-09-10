La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) aseguró que los bajones de electricidad y suspensión de servicio, que se registraron en algunas zonas de Venezuela después del mediodía de esta 10 de septiembre, fueron producto de un supuesto ataque al Sistema Eléctrico Nacional.

El titular de Comunicaciones e Información, Freddy Ñáñez, compartió en su canal de Telegram un comunicado de la estatal donde señalan su condena «al ataque criminal perpetrado este miércoles contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en dos líneas de transmisión 230Kv, ubicadas en el oriente del país».

Sin embargo, no detallan en qué región del este de Venezuela se produjo la avería, solo que los trabajadores de la empresa solventaron la falla en tiempo récord.

Calificaron el hecho como «una maniobra terrorista» que buscaba «atentar contra la paz y estabilidad nacional».

Mencionan lo que definen como «una batalla» del líder chavista Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las costas venezolanas como forma de relacionar la avería con este movimiento aeronaval del país norteamericano.

Corpoelec asegura que los organismos de seguridad del Estado realizan las investigaciones correspondientes «que permitan identificar, ubicar y capturar a los autores intelectuales y materiales de este hecho».

Bajones y cortes eléctricos este 10 de septiembre

Más temprano, en redes sociales usuarios dijeron que hubo bajones en ciudades como Lechería, Guanta y Puerto La Cruz, en Anzoátegui; también en Maturín, estado Monagas, además de áreas de la Gran Caracas como la avenida Lecuna, Guatire, Altamira, Los Palos Grandes, El Junquito, así como en Valencia, Carabobo; y el estado Vargas.

El pasado 25 de agosto una falla en una subestación eléctrica de El Junquito, Caracas, producto de las lluvias tormentosas de ese día provocó un apagón de varios horas en la capital venezolana que paralizó el servicio del Metro, así como otros servicios.

En ese momento, Corpoelec lo atribuyó a un fenómeno atmosférico, de las pocas veces que no atribuyen las fallas del sistema a actos de sabotaje o presunto terrorismo.