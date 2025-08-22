La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) confirmó que una falla en la subestación eléctrica de El Junquito, en Caracas, dejó sin luz amplios sectores de la capital venezolana, además de La Guaira y los Altos Mirandinos.

En un comunicado que compartió el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez en su canal de Telegram, la estata eléctrica asegura que las fuertes lluvias acompañadas con descargas eléctricas fueron el motivo de esta avería que se registró poco después de la 1:00 de la tarde de este viernes 22 de agosto.

«Corpoelec mantiene desplegados todos sus recursos técnicos y humanos para recuperar el fluido eléctrico en tiempo récord», dijeron en el texto.

Además de los Altos Mirandinos también hay interrupción del servicio en el eje Guarenas-Guatire, según la empresa.

Entre las zonas de la capital y su área metropolitana que más temprano quedaron sin servicio se encontraban atia, San Martín, La Candelaria, El Junquito, Los Caobos, Plaza Venezuela, Sabana Grande, Antímano y Carapita. Al igual en La Florida, Santa Rosalía, La Yaguara y Montalbán. Tampoco cuentan con el servicio en Los Palos Grandes y La Castellana (Chacao); Parque Caiza y El Marqués (Sucre).

Al igual que Los Teques, capital de Miranda; La Guaira y localidades como San Bernardino, Macaracuay, El Rosal, Los Chorros, avenida Panteón, Colinas de Bello Monte, Sebucán, Campo Claro y Valle Abajo.

En otras ciudades del país como Maturín y Turmero (Aragua) Maturín (Monagas), Coro (Falcón) y Guanare (Portuguesa) también se reportó un largo apagón que en el caso de la capital monaguense superaba las tres horas al momento de redacción de esta nota. Entre los sectores afectados estaban la Zona Industrial y el norte de la ciudad, en Boquerón y Tipuro.

Te contamos: Apagón y lluvias en Caracas y estados del interior de Venezuela

Metro deja de operar por apagón en Caracas

El sistema de transporte del Metro de Caracas dejó de ofrecer el servicio tras el apagón que ocurrió en la capital venezolana poco después de la 1:00 de la tarde de este viernes.

«Se informa a nuestros usuarios que, para el momento, el servicio en los sistemas subterráneo y por cable del Metro de Caracas, se encuentra interrumpido, sin embargo los equipos trabajan para el restablecimiento total en las líneas. En este sentido, fueron activadas las rutas de contingencia a través del Sistema de Transporte Superficial MetroBús desde la estación Zona Rental hasta Propatria, Petare, Las Adjuntas, Zoológico y LaRinconada, con paradas en las estaciones intermedias».

A las 4:00 de la tarde hablaron del restablecimiento del servicio tras la recuperación del servicio eléctrico en la ciudad.