Con fogón a leña en medio de la vía protestan mujeres en Nueva Esparta tras 12 horas sin luz

Tras más de 12 horas sin luz un grupo de mujeres del sector Las Huertas, en Nueva Esparta, trancaron la avenida 31 de Julio e hicieron un sancocho a leña en el medio de la vía a manera de protesta ante la falta de gas, los constantes cortes eléctricos yescasez de gasolina en la localidad.

En horas de la mañana de este viernes, 2 de octubre, las mujeres se concentraron en la vía principal que conduce a playa El Agua, en La Asunción, para exigir a las autoridades regionales el restablecimiento de los servicios públicos como la electricidad, el gas doméstico, la gasolina y el suministro de agua por tuberías ausente desde hace mes y medio.

Ante la presencia de un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), las manifestantes encararon a los funcionarios que llegaron al lugar, donde hace tres días se dio un fuerte enfrentamiento entre efectivos y ciudadanos que salieron a exigir sus derechos ante las calamidades que viven por la precaridad de los servicios públicos.

#Ahora Mujeres de Las Huertas #LaAsuncion salen a la calle a protestar. Llevan en ese sector, más de 12 horas sin electricidad. Hace presencia contingente antimotín de la GNB #NvaEsparta #02Oct #InformacionEnProgreso 10:04am pic.twitter.com/jubD7UCgdk — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) October 2, 2020

Las mujeres dijeron a Efecto Cocuyo que desde tempranas horas de la mañana se corrió la voz de que los hombres que salieran nuevamente a las calles a protestar serían detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por esta razón estas neoespartanas se llenaron de valor y salieron este viernes a exigir el derecho a contar con servicios básicos.

La gota que derramó el vaso

Dalila Núñez, de 61 años de edad, dijo en una entrevista telefónica, mientras se desarrollaba la manifestación, que los constantes cortes eléctricos “fue la gota que derramó el vaso”. Indicó que nunca se sabe cuándo va a llegar la luz en el sector, pueden pasar hasta 8 y 10 horas sin el servicio.

Además denunció que a la crisis del servicio eléctrico se le suma la falta del gas doméstico. El servicio llega con poca frecuencia al sector y solo pueden adquirirlo a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), pero siempre llega con menos frecuencia y deben recurrir a los fogones de leña.

“Por eso estamos haciendo un sancocho en el medio de la calle a manera de protesta e invitamos a Dante Rivas a que venga; ya que a él le gusta que nosotros cocinemos con leña, nosotros lo estamos haciendo aquí. Que venga, ¿eso no es lo que ellos quieren? Que se presente, aquí estamos en medio de la calle haciendo un sancocho con todas las mujeres de la comunidad que estamos cansadas de esta situación”, reiteró.

#Ahora "Estamos haciendo un sancocho en el medio de la calle a manera de protesta invitando a Dante a que venga, ya que a él le gusta que nosotros cocinemos con leña, nosotros lo estamos haciendo aquí", dijo Dalila, habitante del sector Las Huertas, en Nueva Esparta. #2Oct pic.twitter.com/vdeVsXfzjN — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) October 2, 2020

Rosibel Hernández, habitante de la zona dijo a Efecto Cocuyo, que hoy están en las calles cocinando a leña porque llevan tres meses sin recibir los cilindros del gas. También denunció que desde hace mes y medio no llega el agua por tuberías.

“Estamos en las calles porque pasamos 12 horas sin luz, la pusieron una hora nada más y ya la quitaron nuevamente. Aquí estamos puras mujeres guerreando, estamos haciendo un sancocho en medio de la calle, cocinando a leña, porque tenemos tres meses sin gas”.

Con pancartas, un fogón de leña improvisado, alimentos, una mesa en medio de la calle y un cordón humano, las mujeres presentes en la manifestación pacífica, entre ellas jóvenes embarazadas y señoras de la tercera edad, se alzaron en conjunto para exigir la presencia de las autoridades y que solucionen esta crisis que vive la región.

“No podemos cocinar ni podemos trabajar”

Juanny Suniaga, vecina de la zona, tiene una bebé de nueve meses a la que no ha podido alimentar bien durante estos apagones. Desde este jueves a las 8:00 p.m. no tiene luz y está cansada de lidiar con esta situación. Denunció que en su casa no tienen nevera, se dañó por los cortes eléctricos diarios.

“Tengo una niña de nueve meses, desde ayer sin luz; tampoco tenemos gas y tuve que comprar una cocina eléctrica. Cómo le hago comida a mi hija sin gas, sin luz. Estamos cansados y no podemos. En mi casa se nos dañó la nevera, cómo yo le digo a mi niña de nueve meses que no tengo luz para darle comida, es imposible. La niña me llora cuando tiene hambre, por el calor; todas las noches debo echarle aire. De verdad estamos cansados”.

La señora Gremar Rosa también vive en el sector y no ha podido trabajar por las fallas eléctricas. Es costurera y con su máquina de coser gana para la compra de alimentos y necesidades básicas. Los apagones la tienen sin ingresos.

“Yo soy una persona de bajos recursos que trabajo con una máquina de coser para poder sostener a mi familia y no puedo trabajar porque no tengo luz. Tenemos más de 12 horas sin luz, desde las 8 de la noche hasta ahorita nuevamente sin luz. No es justo, uno no puede trabajar, cómo uno sostiene a su familia si no tenemos luz, no tenemos gas, no tenemos gasolina”, contó molesta.

Gremar hizo un llamado a las autoridades regionales a dar la cara y responder ante la paralización del estado Nueva Esparta. Además reiteró que no dejarán las calles hasta que los atiendan en sus reclamos.

“Esto es una burla. Lo que queremos es que el protector, porque le quitó el protagonismo al verdadero gobernador que es Alfredo Díaz, responda. El señor que se hace llamar el protector de nosotros, no hace nada, estamos hundidos. Esto es un caos total. Que tome cartas en el asunto si en verdad es el protector de la Isla de Margarita como dice él”, dijo al referirse a Dante Rivas.

Fotos cortesía de las habitantes del sector