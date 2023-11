La presidenta de la Comisión Electoral de la Universidad de los Andes (ULA), profesora Ceres Boada, informó este 8 de noviembre que las elecciones de autoridades de la casa de estudios podrían llevarse a cabo durante el primer semestre del año que viene, entre marzo y abril.

No obstante, aclaró que es una fecha tentativa no oficial y que está sujeta a la organización de las elecciones presidenciales de Venezuela, también previstas para 2024.

“Vamos a sacar un cronograma tentativo preliminar antes de que termine 2023 y uno pudiera pensar que para finales de marzo o principios de abril sería la fecha probable para nosotros realizar unas elecciones. Solo podremos dar respuesta definitiva cuando tengamos todo lo que necesitamos para que la convocatoria sea lo más confiable posible”, dijo Boada a Efecto Cocuyo.

El 30 de octubre el Consejo Universitario aprobó el Reglamento Electoral Transitorio, uno de los primeros pasos para llevar a cabo el proceso en la institución. El 31 de octubre, la Comisión recibió un primer borrador para revisión, en el que se permite participar al personal administrativo y obrero y a los estudiantes de posgrado.

“En la Comisión Electoral aún no hemos recibido la versión oficial. Para nosotros es determinante, porque el borrador puede estar sujeto a algún cambio, algún ajuste, alguna modificación y no podemos trabajar con base en un borrador”, explicó Boada. Hasta la fecha no hay un cronograma que establezca los lapsos de los comicios.

En esta oportunidad los miembros de la comunidad universitaria de la ULA podrán elegir un rector, vicerrectores, secretario, decanos y representantes profesorales. Las autoridades de la ULA no han sido renovadas desde 2008, debido a la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la autonomía universitaria, que impidió que se hicieran elecciones en las casas de estudios superiores públicas en Venezuela por más de una década.

Votan los trabajadores

Maydole Villegas, secretaria de organización de la Asociación de Empleados (Aeula), indicó a Prensa ULA que las elecciones abren nuevas oportunidades para el personal de la universidad debido a que ahora se les permite votar.

“Hemos logrado un espacio, si bien es cierto que no hemos logrado un espacio, como lo esperábamos y merecemos, es un comienzo del reconocimiento como parte de la comunidad universitaria”, expresó al medio institucional.

Es la primera vez que obreros y trabajadores administrativos votan en unos comicios de autoridades en la casa de estudios. En general, el reglamento indica que los porcentajes de participación asignados a cada sector son los siguientes: 25 % para estudiantes de pregrado y posgrado, 5 % para egresados de pregrado, 10 % corresponde al personal administrativo y otro 10 % a obreros.

El voto profesoral representa entonces 50 %, una asignación similar a la propuesta por la Universidad Central de Venezuela (UCV) este año, cuando realizó sus elecciones de autoridades.

Necesitan apoyo de toda la universidad

La presidenta de la Comisión Electoral también afirmó que es necesario que todas las dependencias de la universidad envíen la información que se les ha solicitado para armar el padrón antes de que acabe el año.

Además, las facultades tienen que suministrar la programación de cada una de las escuelas, ya que las elecciones deben organizarse en el momento en que todas ellas estén activas. Actualmente, la ULA cuenta con 11 Facultades, tres núcleos y una extensión.

“Necesitamos mucha información y es la que nos deben suministrar distintas dependencias de nuestra universidad y que es fundamental para nosotros poder elaborar el padrón electoral. Estamos esperando datos que solicitamos desde el 26 de septiembre, que nos deben suministrar la Oficina Central de Registros Estudiantiles, la Dirección de Personal, la Dirección de Asuntos Profesorales”, dijo Boada.

ULA en crisis

Como la mayoría de las universidades autónomas del país, la ULA también atraviesa por una crisis presupuestaria grave. Además de ello, no hay comedor o transporte y la institución pierde rápidamente la capacidad tecnología instalada, debido a la falta de mantenimiento y el déficit.

Boada puntualizó que la casa de estudios enfrenta obstáculos de recursos que hay que sortear antes de llevar a cabo los comicios de autoridades.

“Seguimos con las mismas debilidades, sin equipos adecuados, ninguna de las computadoras tiene Windows 10, no tenemos impresoras de buena calidad ni tinta; no tenemos material y nosotros tenemos que hacer esas elecciones manuales”, dijo.

Se espera que las fallas y deficiencias puedan ser resueltas de cara a 2024, para poder llevar a cabo un proceso electoral sin irregularidades.

