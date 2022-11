«No nos dan soluciones y ya viene diciembre», dicen comerciantes de Quinta Crespo a tres meses del incendio

Comerciantes del Mercado de los Corotos de Quinta Crespo denunciaron este 14 de noviembre que no han recibido respuesta del Estado a tres meses del incendio que afectó la edificación y dejó sin trabajo a 326 personas. Los trabajadores que temen culminar el año sin un lugar donde laborar y en medio de la incertidumbre.

Los vendedores aseguran que han tenido al menos una decena de reuniones con autoridades, pero que a la fecha solo hay promesas sin cumplir. Señalaron que los bomberos de Caracas entregaron un informe de las investigaciones, pero el documento no incluye información sobre la habitabilidad del edificio.

«No tenemos nada en las manos, nos han venido peloteando. Hablamos con fiscalía y nos dijeron que no somos dueños del inmueble. Sabemos que no somos dueños, pero duramos al menos 20 años ahí y entonces necesitamos que nos den un soporte. No nos dan soluciones y ya viene diciembre», expresó Emma Martínez, vocera de los perjudicados, a Efecto Cocuyo.

Más de 1.500 personas resultaron afectadas directa e indirectamente, afirman los afectados

Este lunes, los comerciantes reportaron la presencia de personas dentro del edificación de cuatro pisos, ubicada al final de la avenida Baralt, en el centro de la capital. Afirmaron que desconocen quienes se encuentran en el mercado o cómo ingresaron sin llaves y expresaron preocupación, puesto que aún hay mercancía en el sitio.

«Hay unas personas en la parte de arriba que no deben estar ahí. Estamos esperando a que al menos la policía suba. La guardia dice que ellos no tienen acceso. Nosotros tenemos pertenencias allá adentro que todavía no se han sacado», comentó Martínez. Agregó que Protección Civil y la alcaldía del municipio Libertador tiene restringido el paso y no permite que nadie suba al edificio, por lo que la sorprende que alguien haya entrado en pleno día.

Protestas y reuniones

Durante madrugada del pasado 31 de julio de 2022 se registró un incendio en el Mercado de los Corotos de Quinta Crespo que calcinó productos y dañó 310 puestos, según contabilizaron autoridades. Para el 31 de agosto se habían organizado al menos tres reuniones entre los afectados y organismos municipales.

Carmen Meléndez, la alcaldesa del municipio Libertador, aseguró públicamente que prestaría apoyo a los vendedores. Estos últimos afirman que se reunieron con el gobierno de Distrito Capital el 8 de noviembre, luego de más de 90 días sin una solución a corto o largo plazo. Representantes gubernamentales y miembros de Caracas Productiva les prometieron llevarles cuatro propuestas para el viernes 11 de noviembre.

«Todavía esas propuestas no llegan y ya estamos a mitad de mes. Cada vez que nosotros protestamos nos amenazan y nos dicen que los estamos dejando mal puestos. Supuestamente deben darnos respuesta a esta semana pero sabemos que puede que no recibamos nada», dijo Martínez.

#AHORA Comerciantes afectados del mercado de Los Corotos, en Quinta Crespo protestan en el centro de Caracas, exigen reubicación para poder trabajar.

Se dirigen a la sede de la Vicepresidencia de la República. pic.twitter.com/chdK5q4nWI — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) October 26, 2022

Los comerciantes han organizado tres protestas en lo que va de año: una el 14 de septiembre, cerca de la edificación quemada, en el centro caraqueño; la segunda el 20 de octubre frente al Palacio de Justicia y la tercera el 26 de octubre, en Quinta Crespo.

También presentaron una propuesta propia a la fiscalía que consiste en organizar una feria navideña con todos los perjudicados. Sin embargo, no han obtenido respuesta sobre ello. Mientras tanto, algunos han decidido ocupar las aceras de la avenida Baralt para intentar vender mercancía que lograron salvar o que ya tenían en casa.

Las consecuencias

Nora Bracho, una de las fundadoras del Mercado de los Corotos, fue diagnosticada con depresión y necesita medicamentos para calmar sus nervios desde que ocurrió el siniestro que la dejó sin sustento.

«Estamos haciendo vaquitas entre mis hermanos y mi esposo para costear el tratamiento. Estamos en un barquito a la deriva», comentó Bracho, quien laboraba como comerciante desde hace 22 años.

Las consecuencias del estrés son cada vez más visibles entre los vendedores, especialmente los de la tercera edad, que constituyen el 40 % de los afectados. Los voceros aseguran que dos adultos mayores fallecieron por infartos en los últimos meses debido a la angustia de no tener cómo trabajar.

«Una parte de los comerciantes está en el piso, en unas condiciones difíciles. Hay gente que no tiene nada, que está esperando el crédito que alguna vez ofreció la alcaldía y que no llega. Hicieron un censo hace más de dos meses para un supuesto crédito que no tenemos idea de cuánto es o para cuándo», puntualizó Martínez.