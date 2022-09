Comerciantes de Mercado de los Corotos protestan tras 45 días sin respuesta de la alcaldía

Comerciantes afectados por el incendio ocurrido a finales de julio en el Mercado de los Corotos de Quinta Crespo se concentraron este 14 de septiembre en la avenida Baralt, ubicada en el centro de la capital de Venezuela. Con pancartas y carteles exigieron respuestas del Estado venezolano, tras 45 días del siniestro.

Vendedores afirman que el número de hombres y mujeres perjudicados asciende a 320. Al menos 70 de ellos se reunieron este miércoles frente al edificio quemado, pidieron que los dejen ingresar al sitio y aseguraron que no quieren ser reubicados. Durante madrugada del pasado 31 de julio, las llamas calcinaron mercancía, dañaron 310 puestos y dejaron sin trabajo a 268 personas, según la alcaldía de Caracas.

«Hubo un momento inicial donde se nos pidió de parte de la alcaldía que tuviésemos un poco de paciencia porque estaban en un proceso electoral, pero nosotros no estuvimos dormidos todo ese tiempo. Tenemos información de que en estos días llegó un informe de los bomberos a Fiscalía, pero allí no dice nada sobre la habitabilidad del inmueble», dijo Emma Martínez, una de las voceras del grupo de comerciantes.

Los vendedores intentaron caminar hasta el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia de la república venezolana, para expresar sus reclamos. Sin embargo, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se presentaron en el mercado e impidieron que la manifestación avanzara.

Voceros recordaron que en agosto hubo, al menos, tres reuniones con personal de la alcaldía. Así mismo, a inicios de este mes redactaron un documento en el que se niegan a ser ubicados en otro punto de la ciudad y que fue firmado por 280 afectados. También entregaron una carta de requerimientos a la presidencia y otra a la fiscalía el 13 de septiembre.

«Ayer introdujimos un documento a la ciudadana doctora Ángelica Barreto, fiscal 47. Solicitamos que nos sean otorgados permisos para hacer labores de limpieza con el propósito de iniciar la recuperación de los espacios, donde hay gran cantidad de escombros», dijo Martínez.

El cuerpo de bomberos de Caracas aún no presenta un informe sobre la magnitud de los daños en el edificio de cuatro pisos. No obstante, los comerciantes apuntan que el fuego no alcanzó la planta baja y que esta se encuentra inundada por el agua que cayó de los niveles superiores.

Cansados de estar en las aceras

Vendedores aseguraron que algunos se quedaron sin inventario debido al incendio, en especial los que trabajaban en los últimos niveles de la edificación, donde el fuego causó más daño. Es el caso de Edgar Izaguirre, docente de profesión, que perdió el total de su mercancía: ropa y juguetes en los que invirtió 12 mil dólares.

«Se incendió todo. Hubo pérdida total en nivel mezzanina y nivel uno. Hasta el momento, no hemos tenido respuestas contundentes. Nosotros no queremos reubicación, tenemos más de 22 años en este sitio», comentó Izaguirre a Efecto Cocuyo.

Debido a la situación, varios resolvieron ocupar las aceras frente al Mercado de los Corotos durante la tercera semana de agosto. Extendieron sábanas, mesas improvisadas y cartones, para intentar ofrecer productos que tenían guardados en sus casas o que compraron con los pocos ahorros que les restaban.

Lee más en: Sentados en la calle comerciantes del Mercado de los Corotos esperan soluciones a un mes del incendio

Sin embargo, este 14 de septiembre comentaron que están exhaustos de estar en la calle, bajo el sol o la lluvia, y que no dejarán de manifestarse mientras el gobierno de Nicolás Maduro no preste atención a su problemática.

Reportaron que efectivos policiales no los dejan entrar al mercado para verificar si pueden salvar algún producto u objeto. Martínez denunció que se registraron hurtos de material eléctrico, durante las investigaciones realizadas por los bomberos.

Soluciones momentáneas

Dos miembros de la Vicepresidencia de la república acudieron a la avenida Baralt, a las 11:30 a.m. de este 14 de septiembre y pidieron reunirse con los voceros de los comerciantes del Mercado de los Corotos, lejos de la manifestación.

«Hablamos. En estos momentos el acuerdo es esperar la respuesta de la alcaldía en un lapso corto de tiempo, que nos promete prontas respuestas en cuanto la habitabilidad del inmueble en primera estancia», indicó Martínez a Efecto Cocuyo.

Isimar Pérez, representante de los vendedores, contó que el 13 de septiembre hizo una solicitud a la secretaria de la Corporación de Desarrollo Económico, Tatiana Ramírez, para que entregara una bolsa de comida a los comerciantes más afectados.

«Hay gente vulnerable, que no tiene qué comer porque no ha trabajado. Nos dieron 300 bolsas de alimentos», dijo. En total, de forma directa e indirecta, se contabilizan más de 900 personas perjudicadas, incluyendo familias enteras, puntualizó.