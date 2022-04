Cofavic advierte que «los derechos humanos no pueden ser intercambiados»

La ONG Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) advirtió que los derechos humanos «no pueden ser intercambiados» ni «están sometidos a la voluntad de las mayorías ni minorías» políticas.

Expresaron, a través de un comunicado, que no se puede impulsar una «corriente de opinión pública» que ofrezca salidas políticas y económicas, pero que se olvide de la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.

«La propuesta de un futuro de acercamiento de los factores políticos y sociales puede relativizar las posibilidades de derrotar la impunidad, al fomentar la idea de la inutilidad e inoportunidad de la búsqueda de justicia y exponer a víctimas y sus familiares a mayores riesgos«, alertaron este jueves 21 de abril.

Recordaron que no se puede minimizar la responsabilidad del Estado y sus obligaciones obligaciones «verdad, justicia y reparación», sostuvo la ONG defensora de DDHH.

«La verdad y la justicia son indivisibles y la historia ha demostrado que la reparación integral es indispensable en aquellos procesos orientados a superar colectivamente un pasado marcado por violaciones de derechos humanos», añadieron en el documento.

Estrechar filas con víctimas

Llamaron a las organizaciones de la sociedad civil, en especial a las defensoras de los derechos humanos, a «estrechar filas en torno a las víctimas, para proteger su voz y sus derechos».

Insistieron que las organizaciones de DDHH se deben a las víctimas, al recordar su experiencia desde los hechos del Caracazo en 1989.

«Ha sido gracias al testimonio de ellas (las víctimas) y su voluntad de justicia que se ha logrado reconocer la grave crisis de derechos humanos y se han impulsado diversos mecanismos de protección internacional para Venezuela, tal y como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos o el mandato especial sobre Venezuela de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU», dijeron.

Además, sostuvieron que los derechos humanos y su reparación se deben dirimir en estratos judiciales y no en instancias políticas.

«El perdón y la reconciliación de una sociedad no se imponen, se construyen mediante el concurso voluntario de quienes desean establecer una nueva manera de convivir. Por tanto, no corresponde ignorar o subestimar la obligación de reparar los daños causados a las víctimas, por el contrario, el futuro debe construirse desde hoy con base en el cese a las violaciones de derechos humanos y ofrecer a toda la población garantías de no repetición».

Foro Cívico y carta de los 25

Este pronunciamiento ocurre después de dos encuentros de miembros de la plataforma Foro Cívico con el gobierno de Nicolás Maduro en Miraflores a inicios de este mes, y de una carta de 25 personas que pidieron al chavismo y la oposición volver a México, además de rebajar algunas sanciones al Ejecutivo, bajo la supervisión internacional y que están relacionadas con el ingreso de más ayuda humanitaria a Venezuela.

Organizaciones han manifestado sus inquietudes por la decisión de varias organizaciones sociales, de defensa de derechos humanos y ayuda humanitaria que se reunieron con Maduro.