«Hoy un jubilado necesita que lo mantengan después de 30 años de trabajo», dice la periodista Gabriela Rojas #CocuyoClaroyRaspao

El instructivo Onapre ha causado protestas de los trabajadores de todo el país, quienes exigen su derogación. Los empleados denuncian que el instructivo fijó rebajas salariales, recortó las primas e hizo cálculos errados al momento de determinar los pagos periódicos para el personal de los distintos sectores educativos.

Nicolás Maduro removió a Marco Polo Cosenza de la dirección de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y designó en su lugar a Jennifer Quintero de Barrios, según consta en la Gaceta Oficial 42.439, de fecha viernes 12 de agosto 2022.

La periodista y profesora universitaria, Gabriela Rojas, explicó que el instructivo de la Onapre violenta las convenciones colectivas y que durante su aplicación dejó las escalas salariales destrozadas. Así lo afirmó en una conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xabier Coscojuela, director de Tal Cual.

Trabajadores públicos llaman a protestar contra instructivo Onapre el #23Ago

La periodista subrayó que los trabajadores no están pidiendo nada que no se hayan ganado, ni hayan luchado a nivel sindical. «Hoy un jubilado de la administración pública necesita que alguien lo mantenga después de haber entregado 20 o 30 años a la administración pública», sumó.

Rojas advirtió que con las jubilaciones y la depauperación de los empleos dentro de la administración pública, que se ha normalizado, las agencias gubernamentales terminarán desplomándose.

¿Se derogará el instructivo de la Onapre?

La periodista recordó que la destitución del director de la Onapre fue solo la remoción de la cara visible de un problema que está más arriba. «La política viene de arriba, la Onapre es el ejecutor de las políticas del Ministerio de Finanzas y del Ejecutivo nacional. Aunque se presenta como una política obrera y que beneficia a los trabajadores, lo que hace es violar años de servicio, de profesionalización, de lo que es un funcionario de carrera dentro de la administración pública», añadió.

Para Rojas más allá de la pretensión del gobierno de pagar fraccionadas las vacaciones, la pregunta real es: ¿hay o no los fondos para pagarle a los empleados? «Aquí lo que está en juego es rescatar el valor del trabajo. Trabajar vale la pena si puedes vivir de eso», concluyó.

La lucha de los docentes

Durante su participación en el espacio #CocuyoClaroyRaspao de este jueves, Rojas recordó que los conflictos ocasionados por la aplicación del instructivo de la Onapre es de larga data. «Los docentes, el sector salud y los trabajadores del sector público, han sido los más precarizados en el tema de los salarios. No podemos normalizar que los docentes y los empleados públicos no puedan vivir de sus sueldos», enfatizó.

«Tenemos docentes que trabajan más de 40 horas o en dos y tres instituciones y tienen salarios que apenas llegan a 100 dólares», denunció Rojas. La docente universitaria recordó que el sector educativo es uno de los sectores que ha tenido los peores aumentos durante los últimos años, seguidos del sector salud.

Rojas afirmó que la deserción de docentes es salvaje. «Los docentes no renuncian, pero no van más, ni siquiera cobran las liquidaciones porque no son representativas», continuó.

Los docentes no dejarán las protestas en la calle

La comunicadora explicó que el pago de las vacaciones, que prometió Nicolás Maduro para esta semana, no se hará en función del salario actual, sino de un salario previo al ajuste que se hizo en marzo y que los representantes sindicales han denunciado que les adeudan un incremento de 280% de sus sueldos. «Con esto más del 40% de los sueldos se diluyó en los cálculos. Cuándo se hacen los cálculos completos la disminución de los sueldos es muy fuerte», sostuvo.

La docencia a nivel universitario también está afectada debido a los bajos sueldos y el daño ocasionado por el instructivo Onapre. «En la UCV y la USB tiene un déficit de más de 50% de los profesores universitarios. En la educación básica la deserción de docentes en el área científica es de 50% a 60%», contabilizó Rojas.

¿Por qué la lucha de los trabajadores no puede ser politizada?

Los periodistas advirtieron que la lucha por mejorar la situación salarial de los trabajadores y en contra del instructivo de la Onapre no puede ser mezclada con el tema político, porque los trabajadores y representantes sindicales corren el riesgo de ser acusados por parte del gobierno de agentes políticos.

Vea el programa completo aquí