Trabajadores públicos llaman a protestar contra instructivo Onapre el #23Ago

Siguen las protestas. Trabajadores activos y jubilados del sector público convocaron a una nueva protesta este martes 23 de agosto, en la esquina Salas de Caracas, en la continuación de la solicitud de eliminación del instructivo Onapre.

Los funcionarios sostuvieron este jueves una asamblea en la entrada Tamanaco de la UCV, donde discutieron entre otras cosas, las alternativas de acciones de calle para lograr que definitivamente el gobierno de Nicolás Maduro derogue el instructivo Onapre, que ha dejado sin algunas reinvidicaciones contractuales a trabajadores del sector público.

Margoth Monasterios, personal administrativo de enfermería del Hospital Universitario de Caracas (HUC), manifestó que en el sector salud siguen peor, «pues quisieron quitar el 7×7 y se retiró más de 100 enfermeras del Hospital Universitario».

Monasterio señaló que el personal no le interesa estar en las instituciones porque no pagan adecuadamente y lo que están es «colaborando con el pueblo, por amor».

De esta forma, indicó que el llamado a la calle continuará, por lo que estiman que el 24 de agosto se repita la acción de protesta «hasta que eliminen este bendito instructivo que nos quita todos los beneficios», dijo.

Por su parte, Roberto Carpio, jubilado del Ipasme, consideró que el instructivo los ha llevado «a la más grande miseria» y que por eso continúan en la calle.

«No puede ser que el bono recreacional de 85 días a salario integral nos lo quieran pagar a salario de pensión», indicó Carpio al reconocer que el gobierno les ha metido la mano en el bolsillo.

Apoyo estudiantil

El presidente de Federación de estudiante de la UCV, Jesús Mendoza, sostuvo que apuestan a que el reinicio de las actividades universitarias sea el 19 de septiembre y que este no se retrase, porque «mientras más reactivemos la universidad más personas vamos a tener para defendernos».

«Esta no son luchas distintas, es la misma lucha, porque cuando el profesor llega al aula y dice que no le alcanza para hacer un mercado o no llega porque no pudo pagar el pasaje, esto afecta al estudiante».

Aprovechó para exigir aumento de becas de estudios a los estudiantes, ingreso de gasoil y baterías para ampliar las rutas de transporte y la apertura del comedor estudiantil para darle alimentos a los estudiantes.

El profesor Gregorio Alfonso, Secretario de Asuntos Académicos de la APUCV, se refirió a que ya van seis detenidos en medio del conflicto, a lo que suma el despido de Pablo Zambrano, para quien mostró solidaridad y pidió su reenganche inmediata «porque es un abuso y arbitrariedad».

Este miércoles 17 de agosto a través de su cuenta en Twitter, Zambrano denunció que había sido «despedido y retirado de la nómina de la Secretaría de Salud de Caracas por órdenes verbales del Dr. Ulises Rojas director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, director de Recursos Humanos del Ivss y Jubilado».

Alfoso consideró que «Pablo Zambrano es un luchador que reivindica los derechos laborables, puede ser Pablo hoy o cualquier de nosotros mañana y por eso debe ser reenganchado de forma inmediata», sostuvo.