El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas denunció que el dirigente gremial y activista político Carlos Julio Rojas cumple dos semanas aislado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, donde en abril pasado cumplió un año en prisión.

«Carlos Julio Rojas lleva casi 2 semanas aislado en #ElHelicoide. No le permiten visitas, ingreso de medicamentos, ropa ni alimentos. Sufre de hipertensión arterial, requiere tratamiento. No más violaciones a los #DDHH«, dijo la organización gremial en su cuenta de la red social X la noche de este viernes 8 de agosto.

A Rojas lo apresaron hombres encapuchados la noche del 14 de abril de 2024. Horas después se confirmó, por vocería del titular del Ministerio Público Tarek William Saab, que al periodista lo acusaron por su supuesta implicación en un presunto atentado contra el gobernante chavista Nicolás Maduro, que según la versión oficial se iba a concretar el día de la inscripción a las presidenciales en marzo del año pasado.

Rojas está en el Sebin de El Helicoide

Desde entonces, a Rojas -que coordina el Frente Norte de La Candelaria- lo recluyeron en El Helicoide. No le permitieron tener un abogado de confianza, como lo establece la Constitución venezolana vigente de 1999 y su proceso judicial tiene irregularidades, de acuerdo con sus familiares.

Es uno de los 19 trabajadores de la prensa que están encarcelados en Venezuela, detenciones que se produjeron mayormente entre los años 2024 y 2025. La de Rojas fue la primera que se produjo el año pasado, tras la que sucedieron las de Luis José López, Gabriel González, Roland Carreño, Biagio Pilieri y Pedro Guanipa.

El resto de ellas se dieron entre enero y mayo de este año: Julio Balza, Leandro Palmar, Salvador Belises Cubillán, Rory Branker, Juan Francisco Alvarado, Ángel Godoy, Nakary Mena Ramos, Gianni González, Mario Chávez Cohen, Juan Pablo Guanipa y Carlos Marcano. El periodista que más tiempo lleva encarcelado es Ramón Centeno, a quien detuvieron en febrero de 2021.

En junio pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) dijo que en Venezuela al menos 40 periodistas están judicializados. De ese número, 19 continúan presos, 13 sometidos a medidas cautelares «y otros 8 enfrentando interrogatorios o escapando de órdenes de detención», según lo denunció el secretario general de la organización, Marco Ruiz.

Rojas tiene problemas de tensión

También ese mes, la familia de Rojas alertós sobre los problemas de salud del periodista.

«Carlos tiene problemas de tensión, lo que me pudo decir es que ayer (lunes) estaba la baja mas de 100; su médico me dice que puede venir un infarto, tal vez un ACV. Responsabilizo a el estado de lo que pase con Carlos», destacaron hace casi dos meses.

En ese momento también se quejaron de que después de mantenerlo aislado solo le permitieron una visita de 5 minutos y rodeado de funcionarios del Sebin, la polícia política venezolana señalada de múltiples violaciones a DDHH por organizaciones internacionales.