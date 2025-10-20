El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) denunció la detención del doctor Pedro Fernández, médico urólogo y miembro de la ONG Médicos Unidos por Venezuela en el estado Mérida.

Según Clippve, Fernández es reconocido en el estado andino por su labor humanitaria, ética y gremial en defensa del derecho a la salud y las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios.

«El Dr. Fernández fue detenido el lunes 20 de octubre de 2025, al mediodía, en su consultorio del Centro Clínico Marci Ríos, en Mérida, por hombres encapuchados sin identificación ni orden judicial», señala Clippve.

La ONG de defensa de los presos políticos indica que el médico fue trasladado por la fuerza a un destino desconocido, sin información sobre su estado o paradero. «Esta acción constituye una violación grave de los derechos humanos y un ataque contra profesionales comprometidos con el bienestar social», agregan.

Fernández, exconsejero universitario y expresidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Los Andes (ULA), ha dedicado parte de su carrera al servicio médico y la defensa de los derechos humanos.

Clippve exigió al Estado venezolano informar de inmediato el paradero, estado de salud y condiciones de detención del Dr. Fernández, así como de los dirigentes Yorbin García y Omario Castellanos, detenidos también este fin de semana. El primero en Trujillo y el segundo en Lara, arrestado, además, junto a su madre Blanca de Loaiza y su hermano José Castellanos el 16 de octubre.

Exigieron también se les garantice su integridad física y psicológica, así como el acceso a abogados de confianza y comunicación con sus familias. También que cese la persecución contra profesionales de la salud, estudiantes, periodistas y ciudadanos «que ejercen su libertad de pensamiento y fe».