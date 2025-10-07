El 19 de octubre, Venezuela se encontrará de júbilo por la canonización de José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles, los primeros santos del país, con una transmisión en vivo desde el Vaticano. Desde la madrugada, millones de fieles seguirán la ceremonia oficiada por el papa León XIV en la Plaza de San Pedro, acompañada por un concierto de los músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, que llevarán la riqueza cultural criolla al escenario global.

En Isnotú, el día culminará con una caminata-procesión desde Valera, portando la imagen hiperrealista de José Gregorio Hernández, y una eucaristía a mediodía presidida por monseñor Ramón Aponte.

Trujillo, cuna del «médico de los pobres», ha preparado una agenda vibrante: el 12 de octubre, una marcha juvenil por la fe; el 26, una fiesta litúrgica con el cardenal Baltazar Porras; el 31, un concierto infantil de El Sistema; y el 1 de noviembre, una misa solemne con el nuncio apostólico Alberto Ortega Marín.

La Comisión Diocesana, liderada por monseñor José Trinidad Fernández Angulo, coordina mejoras en el santuario y las vías de acceso para recibir a miles de peregrinos, con apoyo logístico de la Gobernación de Trujillo.

En la capital

En Caracas, la celebración central será el 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, donde se espera a más de 30.000 devotos en una misa con todos los obispos venezolanos.

La alcaldesa Carmen Meléndez anunció un plan de seguridad con Protección Civil y organismos estatales para garantizar la tranquilidad de los asistentes, con pantallas gigantes y logística reforzada.

Además, la Alcaldía de Caracas ha impulsado la remodelación de la Plaza y el templo votivo de La Candelaria, espacios simbólicos donde se encuentran los restos de José Gregorio Hernández y su estatua, que fue restaurada y embellecida con nuevos bancos, iluminación y áreas verdes para honrar al santo y recibir a los fieles que visitan este punto de devoción en el corazón de la capital.

La Arquidiócesis de Caracas organiza un simposio en Roma el 17 de octubre sobre la santidad de ambos.

Los sitios web josegregoriodevenezuela.com y madrecarmendevenezuela.com ofrecen información sobre el legado de los santos.