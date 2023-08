El arzobispo de Caracas, cardenal Baltazar Porras, dijo que todos los sectores del país necesitan trabajar de forma coordinada para sacar adelante a Venezuela y recordó los requerimientos que tiene la población y cómo éstos deben estar por encima de los intereses personales.

En entrevista concedida a Venevisión, el cardenal afirmó que es “lógico” que el poder tenga vocación de servicio para los ciudadanos. Porras consideró que en el resto de los sectores del país también se debería fomentar esta idea.

El ejercicio del poder «se legitima en la medida en que se logra la mejor calidad de vida de los ciudadanos», enfatizó el clérigo.

“No hay posibilidad de progreso si no hay intercambio, relación y diálogo; que no significa que se esté cediendo. Pero todo en la vida lleva un encuentro y eso es ponerse de acuerdo y ambas partes deben ceder y no imponerse una a la otra”, añadió el cardenal.

Porras aseguró que la Iglesia venezolana tiene contacto con todos los sectores del país pero dijo que en Venezuela no hay un clima suficiente que permita “conversar de igual a igual”.

El arzobispo expresó su apoyo a la posibilidad de que se retome el diálogo entre el gobierno y la oposición en México. Afirmó que cualquier posibilidad que conlleve a una salida de la crisis nacional debería ejecutarse.

“No se conversa con quien quiere, sino con quien le toca”, sostiene.

Porras desechó la idea de que la situación del país se pueda arreglar por la fuerza. En cambio, hizo votos para que se logren consensos que ayuden a que todos caminen en la misma dirección y a que se evite el conflicto.

