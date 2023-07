Cardenal Baltazar Porras afirma «que pedir espacios para una consulta no es delito»

«Necesitamos tener sensatez y pensar en la gente. De toda la vida muchísimos locales educativos son centros de votación, pedir los espacios para una consulta no es un delito», así lo dijo el cardenal Baltazar Porras, durante una entrevista concedida a Unión Radio.

Porras fijó posición sobre las críticas que ha recibido la oposición de parte de representantes del gobierno cuando dijeron que sopesan la idea de usar las iglesias como centros de votación.

“La consulta de una sociedad en los aspectos políticos no tiene nada de malo ni es un delito, es parte de un derecho ciudadano fundamental», añadió Porras durante su intervención.

El clérigo expresó su preocupación por el “clima de descalificación” que existe en el país y consideró que eso no conduce a nada. “Además de no llevar al progreso real de las necesidades de la gente. Eso conduce a una ruptura en la confianza y en la credibilidad. El insulto lo que demuestra es que no se tiene la razón», matizó.

Porras indicó que es necesaria la pluralidad en la sociedad y que ello es lo que le permite a la sociedad crecer. “Es importante no dejarnos llevar por el primer impulso de lo que nos llegue, hay que entendernos racionalmente. Vivimos en una sociedad con gustos distintos y eso no debe ser motivo de conflicto», concluyó.

El cardenal culminó su alocución pidiendo sensatez a los dirigentes políticos y pensar en la gente. «Tenemos comunicación con el gobierno, no es fácil, pero buscamos que haya un conocimiento de la realidad”, cerró.