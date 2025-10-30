El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó este jueves en su canal oficial de Telegram el boletín meteorológico, en el que pronostica que durante la madrugada y la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, entre el mediodía y la tarde se prevé nubosidad generadora de precipitaciones en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Gran parte de Venezuela experimentará precipitaciones y eventuales descargas eléctricas durante la tarde y noche, afectando áreas clave como la Región Central, los Llanos Occidentales, los Andes y el Zulia, agrega el reporte.

Para la tarde y la noche, se estima un desarrollo nuboso significativo con la presencia de lluvias o chubascos y, de manera particular, descargas eléctricas, siendo las zonas de mayor impacto Bolívar, Amazonas, Sucre, Llanos Occidentales, Región Central, Cojedes, Falcón, Andes y Zulia.

El organismo estatal mantiene la vigilancia ante la aproximación de la onda tropical número 53, que podría intensificar las precipitaciones en el sur y occidente del país.

Detalles por regiones:

Región Capital y Centro (Caracas, Maracay, Valencia): Temperaturas máximas de 29-35°C, con mínimas alrededor de 20-23°C. Chubascos y descargas eléctricas en la tarde, especialmente en el sur de Lara, norte de Portuguesa y Cojedes.

Occidente (Maracaibo, Mérida, San Cristóbal): Máximas de 28-35°C. Lluvias moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en Zulia, Andes (Mérida, Trujillo, Táchira) y Falcón. Zonas montañosas con mínimas de 7-10°C.

Oriente (Barcelona, Cumaná, Isla Margarita): Máximas de 33-36°C, con cielos parcialmente nublados. Precipitaciones aisladas en Sucre y norte de Monagas durante la tarde.

Sur y Llanos (Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Amazonas): Temperaturas de 34-35°C. Lluvias intensas y descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas y Llanos Occidentales.

Región Insular (Isla de Aves, La Asunción): Máximas de 34-36°C, sin precipitaciones significativas. Vientos del noreste a 15-20 km/h.