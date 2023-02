Aún no hay avances sobre el acuerdo humanitario firmado en México, asegura Feliciano Reyna #ConLaLuz

A casi tres meses de haberse firmado en México un acuerdo humanitario entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, poco se ha sabido cómo ha avanzado este tema en Venezuela.

Ese acuerdo se suscribió a finales de noviembre de 2022 y contempla la gestión de un fondo de ayuda internacional que sería administrado por la ONU. Las dos delegaciones, chavismo y Plataforma Unitaria, firmaron el pacto en una ceremonia realizada en la Ciudad de México.

Sobre ello, el conocido luchador por los derechos humanos Felician Reyna, fundador de la ONG Acción Solidaria, asegura que tiene conocimientos de que se está trabajando al respecto, pero que aún se está a la espera de que haya una información sobre cómo van los avances de la inversión de esos recursos destinados a la emergencia humanitaria compleja que vive el país.

» Es importante que se vaya informando estos aspectos sobre los avances de la negociación y la administración de recursos. Es posible ir recuperando capacidades en el país, como en el área económica, pero esta reflejado que cerca del 70 % de la población venezolana aún necesita ayuda humanitaria», dijo durante la entrevista que sostuvo este martes con la periodista Luz Mely Reyes en el programa #ConLaLuz, transmitido por las redes sociales de Efecto Cocuyo.

El defensor de los derechos humanos señaló además que es importante que ambas delegaciones cumplan los acuerdos, pues en medio está una población que amerita respuestas.

«Hemos pasado por varios acuerdos de negociación que no dieron resultados, por eso decía la importancia de avanzar en los acuerdos. Lo importante es que este es un acuerdo ya firmado y no debe tener regreso, este es un avance que no es reversible», explicó.

Durante la entrevista, Reyna también fue consultado sobre el proyecto de ley que adelanta el chavismo que pretende controlar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, al cual el activista por los DD. HH. no dudó en calificar de autoritario.

«Este proyecto no tiene compón. No hay manera, porque su concepción es cercenar el derecho de libertad de asociación, es contrario a la autonomía de la sociedad. El cierre del espacio cívico es el escenario contrario de avanzar sobre los derechos humanos», dijo.