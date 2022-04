Apucv denuncia que ministerio desconoció incremento salarial para docentes en maqueta de abril 

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) denunció que la maqueta (Requerimientos de Gastos de Personal de las Instituciones de Educación Universitaria) que se envió a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) para el mes de abril la devolvieron, pero además no contempla el incremento salarial docente que entró en vigencia el pasado 15 de marzo.

«Después que aplicaron una determinada tabla con unos determinados beneficios en la UCV, ahora cuando se volvió a enviar la maqueta con los mismos criterios con los cuales se pagó, lo que ocurre es que le están devolviendo a la universidad la maqueta, están aplicando la tabla sin incremento salarial y tampoco están aceptando los beneficios«, explicó Víctor Márquez, presidente de Apucv, este 7 de abril.

Márquez comentó a Efecto Cocuyo que no han obtenido respuesta del Ministerio de Educación Universitaria sobre el tema, por lo que hay una posibilidad de que los profesores de la UCV no cobren lo que les corresponde antes de Semana Santa. Hasta ahora, no hay información sobre las acciones que tomará el gremio en los próximos días.

Desconocen incremento salarial

«De manera insólita y sin fundamento alguno, un órgano del gobierno obvia una decisión del despacho presidencial», señala el comunicado publicado por las autoridades de la casa de estudios el martes 6 de abril de 2022.

De acuerdo con las tablas salariales aprobadas por el gobierno, los profesores universitarios que trabajen medio tiempo percibirán 221,25 bolívares (48,3 dólares al cambio), los docentes a tiempo completo pasan a tener un sueldo base de 442,51 bolívares (96,6 dólares) y los de dedicación exclusiva cobrarán 522,16 bolívares (114 dólares).

URGENTE

Devuelven la maqueta a la UCV y pretenden obligar a pagar sin aumento salarial, ni beneficios laborales.

La APUCV se declara en estado de alerta y movilización. @FAPUV — Victor Marquez Corao (@marquezcvm) April 6, 2022

Beneficios reducidos

La reducción de los beneficios laborales para los profesores es una irregularidad que Apucv ha denunciado desde finales de marzo de 2022.

Un ejemplo es la Prima de Responsabilidad que antes era equivalente al salario básico del profesor asociado a dedicación exclusiva y la eliminaron. Es el mismo caso de la Prima Titular, que se calculaba como el 20% del salario básico docente titular de acuerdo a su dedicación.

COMO ROBARON A LOS PROFESORES

🔹Prima por hijos

Antes: 17,5% del ingreso mínimo mensual (SM + CT)

Ahora: 12,50 BsD por hijo (con formula anterior sería 17,5% de 130 + 45 = 31 BsD)

🔹

Prima actividad universitaria:

Antes: 25% del Salario Básico

Ahora: 12,5% del Salario Básico. pic.twitter.com/XuOKe7GjJn — APUCV (@APUCV) March 26, 2022

Desde Apucv expresaron su rechazo a estas medidas tomadas por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), al alegar que viola los establecido en los convenios colectivos.

«Se mantiene la posición Institucional sobre la aceptación, bajo protesta, de la tabla salarial aprobada el 15/03/2022, por la violación de los criterios en la conformación de las interescalas salariales, y la disminución de los montos y porcentajes establecidos para el cálculo de los beneficios, tal y como fueron acordados con la aplicación de la Cuarta Convención Colectiva Única (IV CCU) a partir del 01/08/2021, con la finalidad que se honren los derechos y beneficios laborales que les corresponde a nuestro personal», publicó oficialmente la UCV el lunes 5 de abril.