Apresan a un segundo productor, esta vez en Trujillo, por botar cosechas de tomate

El fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, informó la detención de un segundo productor, pero ahora del estado Trujillo.

En sus redes sociales aseguró que se trata de Jhonar Barazarte Trompetero, a quien como ocurrió con un agricultor del estado Mérida, acusarán de boicot y violar la Ley de Precios Justos.

Específicamente lo señaló de actuar «al margen del orden jurídico (y) destruyó gran cantidad de alimentos (tomates) lanzándolos al río y violando así la Ley de Precios Justos (BOICOT)».

#AHORA #Aprehendido Barazarte Trompetero Jhonar: quien al margen del orden jurídico destruyó gran cantidad de alimentos (tomates) lanzándolos al río y violando así la Ley de Precios Justos (BOICOT). El mismo será presentado ante los tribunales competentes para ser #imputado por… pic.twitter.com/tNcUYYXAmT — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 20, 2023

Este tipo de decisiones las anunció el propio Saab el pasado sábado 17 de junio. En esa oportunidad designó a la Fiscalía Número 23 Nacional con competencias en delitos económicos para iniciar investigaciones por los videos que circularon en redes sociales en las últimas semanas.

En ellos, productores decidieron lanzar a ríos sus cosechas de tomate, zanahorias o cambures (bananos) al alegar pérdidas para trasladarlas a comercializar en diferentes regiones del país por la falta de gasolina o gasoil.

Esta queja la han manifestado las federaciones de productores nacionales y regionales, que han mostrado su preocupación por la escasez de combustible que impera en las diferentes regiones de Venezuela, pese a los anuncios de Pdvsa y el Ministerio de Petróleo sobre una producción normal del combustible.

Un productor de Mérida preso

Antes de la aprehensión de Barazarte Trompetero, el domingo se anunció la detención del agricultor merideño Ysnet Antonio Rodríguez Mambel, que lanzó su cosecha de zanahorias a un río.

Desde la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) aún no se ha emitido un pronunciamiento ante estas detenciones, pero sí han manifestado en redes sociales las complicaciones para obtener el combustible, que se necesita ahora en mayor cantidad por la entrada de las lluvias al país.

Te contamos: Exministro Alejandro Fleming: Hay que escuchar a los sectores productivos y no abandonarlos a su suerte

Fedenaga pide reunión con Saab

Sin embargo, la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenega) solicitó una audiencia con Tarek William Saab para abogar por los productores detenidos.

El blog Minuta Agropecuaria recoge un comunicado de esta gremio productor, en el que aunque reconoce que no es la mejor decisión, la de botar cosechas, entiendan a los agricultores que ante la desesperación por la pérdida de sus cosechas toman este tipo de medidas.

«Quizás las imágenes son dantescas en un país con necesidades, pero en la investigación le pedimos se ponga en el lugar del humilde labriego, pues en los campos se está perdiendo la comida por no poder sacarla a los mercados, al no tener combustible necesario y las cosechas no esperan», afirmó Fedenaga.