Apagón y lluvias en Caracas y estados del interior de Venezuela

Las fuertes lluvias que caen la tarde de este viernes 22 de agosto llegaron acompañadas de un apagón que se registra en zonas de Caracas y su área metropolitana, así como en estados del interior de Venezuela.

En el municipio Libertador hay localidades sin electricidad como Catia, San Martín, La Candelaria, El Junquito, Los Caobos, Plaza Venezuela, Sabana Grande, Antímano y Carapita. Al igual en La Florida, Santa Rosalía, La Yaguara y Montalbán. Tampoco cuentan con el servicio en Los Palos Grandes y La Castellana (Chacao); Parque Caiza y El Marqués (Sucre). En Los Teques, un usuario de la red social X confirmó a Efecto Cocuyo que el servicio se interrumpió.

Mientras que en el interior reportan fallas eléctricas en las zonas norte y oeste de Maturín, en Monagas; así como en Barinas; Guanare, en Portuguesa; Coro (Falcón) y bajones en la capital del estado Zulia, Maracaibo.

En Maturín, medios locales informaron que los vientos provocaron la caída de un poste de electricidad en la avenida Bolívar, en el casco central de la ciudad.

Otros sectores de la capital venezolana sin luz son San Bernardino, Macaracuay, El Rosal, Los Chorros, avenida Panteón, Colinas de Bello Monte, Sebucán, Campo Claro y Valle Abajo.

En La Guaira, en el litoral central, usuarios de Efecto Cocuyo al igual reportaron la suspensión del servicio, así como en Maracay y Turmero, ciudades de Aragua.

#Ahora Usuarios en redes sociales reportan varias zonas del área metropolitana de Caracas sin servicio eléctrico.



¿Estás #SinLuz? Repórtanos aquí con hora y lugar👇https://t.co/udaISKAXXj — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) August 22, 2025

Lluvias con descargas eléctricas en el país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas durante la tarde y noche de este viernes, que están asociadas a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, la Vaguada Monzónica sobre el Caribe y el tránsito por el país de la onda tropical número 29 de la temporada que se desplaza del oriente al centro de Venezuela.

En una actualización sobre las condiciones meteorológicas, de las 12:00 del mediodía a las 6:00 de la tarde, el organismo resaltó en su canal de Telegram el incremento «de la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, siendo más intensos y frecuentes en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas al final de la tarde en la Región Central».

Por el paso de la onda tropical 29 mencionaron que habría cielos parcialmente nublados con mantos nubosos generadores de lluvias en los estados «Sucre, norte de Monagas, sur de Anzoátegui, Miranda, sur de Aragua, Carabobo,Llanos Centrales y Occidentales, los Andes y sur del Zulia».