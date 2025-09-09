Andreína Baduel denuncia que le impidieron entregar medicinas para su hermano Josnars en El Rodeo I

La activista por los derechos humanos Andreína Baduel denunció que el pasado fin de semana le impidieron entregar paquetería y las medicinas que su hermano Josnars Baduel necesita para tratar patalogías que sufre desde su reclusión.

«Con profunda preocupación hoy (9.9.2025) quiero denunciar que este fin de semana, cuando correspondía la entrega de paquetería para mi hermano Josnars Baduel, en El Rodeo I se negaron a recibir los medicamentos esenciales que necesita para resistir el dolor y controlar sus crisis alérgicas, secuelas directas de las torturas por asfixia a las que fue sometido», escribió este martes en su cuenta de la red social X.

Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez y murió bajo custodia del Estado, recordó que a su hermano lo mantienen aislado desde hace más de un mes.

«Semanas atrás ya habían suspendido la entrega de paquetería, obligándonos a depender de otros familiares de presos políticos para hacerle llegar lo indispensable. Ahora, además, se niegan también a recibir sus medicinas. Esto confirma lo que venimos denunciando: El Rodeo I no es un centro de reclusión, sino un centro de tortura», recalcó la activista, quien además es miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve).

Desaparición forzada e incomunicación

Las visitas se las suspendieron a Josnar, a quien implican en el fallido intento de invasión en la llamada Operación Gedeón, el pasado mes de agosto.

«Y no se trata solo de Josnars. Hoy en Venezuela más de mil familias viven la misma agonía: Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Jesús Armas y al menos 15 presos políticos más enfrentan aislamiento prolongado como forma de castigo. Roland Carreño y Freddy Superlano fueron sacados del Helicoide y hasta hoy sus familias no tienen confirmación de dónde se encuentran. Eso es desaparición forzada», destacó Andreína Baduel.

Anunció que lejos de ser intimidadas o silenciadas, entre el 15 y el 19 de septiembre próximos, realizarán la segunda jornada global por la justicia y la libertad, que consiste en visitar embajadas de los países europeos en Venezuela.

«Estaremos en las embajadas de España, Suiza, Bolivia, Alemania e Italia, en Caracas, llevando nuestras denuncias, testimonios y exigencias. Pediremos acciones diplomáticas concretas: desde la exigencia de visitas humanitarias del CICR en centros de tortura como El Helicoide y El Rodeo, hasta pronunciamientos por ciudadanos europeos y latinoamericanos detenidos arbitrariamente, y el respaldo a la campaña #CanonizaciónSinPresosPolíticos«.